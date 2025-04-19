北檢聲押黃呂錦茹等4人》罷北市雙吳 確有抄錄名冊情形

藍營對不實連署立場矛盾

2025/04/19 05:30

〔記者張文川、王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，檢察官昨清晨五時複訊後，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等四人；台北地院值日法官陳采葳昨晚將近十時召開羈押庭，依序訊問姚、初、曾、黃呂，漏夜訊問中。

死亡連署多 還有重複、冒名連署

北檢掌握，罷免北市雙吳綠委的連署書確實有抄錄名冊的情形，且與國民黨台北市黨部有關，懷疑黃呂錦茹主導，複訊後認定黃呂等四人涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪，嫌疑重大，且有事實足認有勾串及湮滅證據之虞，有羈押必要，昨清晨五時聲押禁見四人。

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檢調調查，罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書以死亡連署案件一九四件最多，其餘還有重複連署、冒名連署，其中最大的破綻就是字跡，許多份明顯是同一人所寫，連字體、顏色都一樣，更離譜的是還有同一人重複連署，一份自己寫、一份是他人筆跡，還有多件是冒名偽造，連署人完全不知情。

檢調追查名冊來源、授意抄錄者

前晚十一點多，黃呂被移送至北檢時對媒體高呼「冤枉」。據悉，涉案被告於偵訊時均否認到底並互相卸責，檢調正追查名冊來源及授意抄錄者。國民黨主席朱立倫從前晚一路在外等候至昨早清晨五時許，他說羈押庭時仍會到場力挺黃呂。

北院承審法官陳采葳曾於去年八月底，承審京華城案偵辦初期的第一件聲押案件，訊後明快裁定羈押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民。

最高檢察署昨指出，接獲中選會卅九件罷免連署涉偽造文書等告發案，上週已將首波十九案發交台北等十一個地檢署偵辦，十四日再將第二波告發案發交九個地檢署偵辦，另有兩案尚由中選會彙整資料中。

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