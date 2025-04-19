葉霸第二 花中退休老師廖美菊公開挺罷免

花蓮高中退休的知名生物老師廖美菊前晚貼出長文，為罷傅連署領銜人李美玲背書。（記者花孟璟攝）

2025/04/19 05:30

為罷傅領銜人李美玲背書

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷傅連署領銜人李美玲連日遭國民黨移花接木抹黑，獲得許多民眾聲援，其中花蓮高中退休的知名生物老師廖美菊前晚PO出長文，寫給曾教過的學生和家長們，強調「我以我的誠信，背書李美玲領銜人，是認真誠信、長期奉獻地方的人」。廖美菊認為，一份連署沒有用，很多連署書聚在一起就是力量，呼籲大家在剩下的幾天，把珍貴的決定交到對的地方。

廖美菊說，知道李美玲很久了，每隔一陣子就會聽到她的社區公益事蹟，號召一群人一起完成，「人要做假，不會犧牲自己搞這麼久，政府發標的預算每一分錢都要經過會計法規的審核，堂堂正正為社區做出有品質的事」，「這就是大家看了這麼多年的李美玲」，「我以我的誠信，背書李美玲領銜人，她是一位認真誠信，長期奉獻，在地方經營社區生活的人！不是歪七扭八的人！」

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年近七十歲的廖美菊以嚴格著稱，在校帶領數理資優班、指導學生參加科學競賽獲獎無數，五十歲退休後仍回學校指導參加國際奧林匹亞競賽的學生，讓花中幾乎每年都有優秀學生進入國手選訓營，學生都是花蓮最頂尖的人才。

選出的人不適任 應解除委託

廖美菊前天深夜PO文「給花女、花中我教過的學生與家長們」。廖美菊表示，雖然退休很久，仍然在關心社會的公平正義、為了環境永續而努力。她說，只剩最後幾天能連署，人民要有判斷力，當選出來的人不適任的時候，就應該解除委託，在剩下幾天各種擾亂會層出不窮，懇請大家把珍貴的決心交到對的地方，「只有一張連署書沒用，但很多聚在一起就是力量」。

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