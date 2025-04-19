焦點評論》藍軍沒方向 各吹各的調

台北市長蔣萬安前晚無預警拋出倒閣，立法院全面改選的主張，讓曾經對外否認傳聞「有條件接受倒閣」的朱中央相當尷尬，一時措手不及，不知該如何對外回應。（資料照）

2025/04/19 05:30

記者施曉光／特稿

藍營最近出現內部精神錯亂現象，幾位大咖要角各行其是，這一、兩天尤為明顯。一方面黨魁朱立倫喊出「戰獨裁」，揚言推動罷免賴清德總統；另一方面最大的地方諸侯、新北市長侯友宜卻主張總統召開國是會議，化解朝野僵局。藍軍究竟是要推倒目前的政權，還是穩定政局，外界完全摸不著頭緒。

此外，台北市長蔣萬安前晚無預警拋出「倒閣，立法院全面改選」的主張，讓曾經對外否認傳聞「有條件接受倒閣」的朱中央相當尷尬，面對媒體要求回應倒閣問題，中央黨部整個晚上裝聾作啞，直到昨天上午朱立倫才在立法院受訪時給出「任何對台灣民主有幫助、能讓獨裁者下台或悔悟的方式，都沒有排除」的說法，既不否決，也未背書。

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對於朱立倫前晚帶頭衝入北檢，以及蔣萬安罔顧自己轄下北市員警的執法尊嚴，以身試法，引發高度爭議，昨天可能吃了「誠實豆沙包」的基隆市長謝國樑，對媒體坦言自己拿捏後認為「不太適合」。

同樣說出大白話的還有「戰鬥藍」領袖趙少康。趙不但挑明說衝闖禁制區「最好不要」，有關朱立倫號召廿六日上凱道集結，他拿媒體人「界線很清楚」做為擋箭牌，明確婉拒參加；朱立倫提議罷免賴清德，趙更用「不可能」潑了朱一盆冷水。至於蔣萬安倡議倒閣，趙同樣也是不留情面地說，「提議容易，落實困難」，因為黨內人人要顧自己利益。

至於外傳有志「先奪黨魁，再搶二○二八大位」的台中市長盧秀燕，回應頗耐人尋味。她形容藍軍前晚衝撞北檢的行為「非常有勇氣、了不起」，但面對外界詢問為何前晚未現身北檢時，只是輕描淡寫地說，「每個人會用不同方式表達」。

這些藍營要角一人一把號，各吹各的調，導致藍軍宛若一支沒有方向感的部隊，與其繼續各自喊衝，不如先坐下來，尋求共識，再對外統一口徑，否則只是徒留外界犬牙相制，隊伍凌亂的難堪糗態。

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