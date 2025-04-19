潑倒閣冷水》趙少康：罷免總統不可能 立院改選做不到

國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康昨受訪時指出，罷免總統的門檻在憲法增修條文，目前台灣要修憲，「不可能」，「全面選舉（改選立法院）是一個方式，但做不到，因為人人都顧自己的利益。」 （記者塗建榮攝）

2025/04/19 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫號召藍、白在廿六日上凱道集結「戰獨裁」，訴求罷免賴清德總統，國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康昨日受訪時潑了一盆冷水，說「不太可能」。趙表示，罷免總統的門檻在憲法增修條文，目前台灣要修憲「不可能」，「全面選舉（改選立法院）是一個方式，但做不到，因為人人都顧自己的利益。」

不參與凱道抗議 不認同闖北檢禁制區

面對媒體詢問是否出席凱道活動，趙少康說，自己是媒體人，界線很清楚，可以評論、演講，但不會實際參與政治活動。

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對於倒閣，趙少康指出，其實藍營很多人都有提過，那些人的想法是國民黨罷免綠營立委能通過二階段連署的人數，了不起就只有四、五個人，而藍軍被罷免案通過二階段連署的人數起碼會有二十個，既然防守困難、進攻容易，不如倒閣重來。

趙少康直言，這是具有戰略性的思維，但不容易做到，因為不分區立委就不會同意，沒有通過二階連署門檻的人也不願意，「提議容易，落實困難」，國民黨不如呼籲支持者站出來投票反罷，才比較有意義。

對於朱立倫前晚帶頭衝入北檢禁制區，引發爭議，趙少康說，目前看起來國民黨確實進入團結的時刻，但是否要示威、抗議，甚至衝闖禁制區？他認為「最好不要」，但他也懷疑，國民黨還有其他方式可以抗議嗎？

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