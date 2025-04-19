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    首頁　>　政治

    拋倒閣主張》蔣萬安：解散國會 可更全面思考台灣走向

    台北市長蔣萬安昨表示，如果總統賴清德解散國會，大家可以有更全面角度思考問題，決定台灣走向。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安昨表示，如果總統賴清德解散國會，大家可以有更全面角度思考問題，決定台灣走向。（記者羅沛德攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，十七日搜索國民黨台北市黨部、傳訊黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安當晚響應黨主席朱立倫前往北檢聲援，並提出倒閣主張。蔣昨天表示，自己非立委也沒黨職，就是提出一個想法，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有更全面角度思考問題，決定台灣走向。

    稱大罷免讓台灣陷入仇恨與對立

    蔣萬安昨出席北投區與里長有約座談，會前受訪說，當晚他就強調，今天我們不站出來，明天都可能成為下一個受害者，「搜索完民眾黨部接著搜國民黨，你看過哪一個民主國家發生這種事？如果只是『非我族類』就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？」

    他批評，台灣的民主已經被民進黨扭曲了，一個大罷免讓台灣陷入長期的仇恨與對立，國安會秘書長吳釗燮身邊竟然有潛伏十二年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任，檢察官決定要搜索在野黨，為什麼不去搜索吳釗燮的住家和辦公室？吳釗燮為什麼不用出來面對媒體？賴清德總統為何不用出來說明？

    關於倒閣，蔣萬安說，他現在不是立委、也沒有任何黨職，就是提出一個主張，建議立法院推動倒閣，如果總統因此解散國會，大家可以有一個更全面的角度來思考問題，決定台灣的走向。

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