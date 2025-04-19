倒閣？ 朱立倫：不排除 侯友宜：盼賴召開國是會議

新北市長侯友宜昨呼籲朝野停止大罷免，建請總統賴清德召開國是會議。（記者翁聿煌攝）

2025/04/19 05:30

〔記者劉宛琳、翁聿煌／綜合報導〕台北市長蔣萬安前天提出倒閣主張，國民黨主席朱立倫昨在立法院受訪表示，任何對台灣民主有幫助、能夠讓獨裁者下台或悔悟的方式，都沒有排除，在這個過程當中，國民黨會隨時檢討，也會和其他在野黨一起商討。

朱再籲支持者四二六上凱道抗議

新北市長侯友宜昨批評司法不公、選擇性辦案，也指出台灣正面臨內憂外患，呼籲朝野停止大罷免，盼總統賴清德召開國是會議，讓國家穩定前行，面對世界變局。

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對於四二六上凱道抗議活動，朱立倫表示，四二六活動是屬於全台灣朋友，共同為了反惡罷、戰獨裁的日子，不能讓獨裁者來掠奪我們的民主，不能再讓獨裁者揮著他操控司法的大刀砍向人民、砍向所有在野黨。他希望民眾黨的朋友一起上凱道，把怒火的聲音發向那位躲在總統府裡的獨裁者賴清德。

媒體詢問，北檢抗議、四二六上凱道等一連串的動作是否為保黨主席之位？朱立倫強調，不用侮辱國民黨人的智慧，也不用見縫插針，對他來說，今天只有台灣、只有國民黨和大家共同的安定與民主，「我個人不重要」。

朱質疑，曾任高雄市長的韓國瑜被罷免的情況比這個嚴重多少倍，兩萬多件明顯是假造的，一千四百件死亡與直接偽造的，這些有沒有傳喚當事者？只傳喚了一個，其他全都沒有傳喚、直接不起訴，過去對於這一類案件也沒有在選舉或罷免期間辦過，到底在做什麼？辦藍不辦綠。

侯友宜昨表示，他會參加國民黨廿六日在凱達格蘭大道舉行的抗議活動。至於蔣萬安主張倒閣，侯說，倒閣只是方式之一，還有很多方式能夠更快速地回應民意，讓朝野能夠團結穩定下來；他呼籲賴清德傾聽民意，結束大罷免，化解對立跟衝突，才能夠挑戰世界最重要的經濟衝擊。

台北市長蔣萬安前天提出倒閣主張，國民黨主席朱立倫昨在立法院受訪表示，任何對台灣民主有幫助、能夠讓獨裁者下台或悔悟的方式，都沒有排除。（記者叢昌瑾攝）

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