蔣萬安喊倒閣》卓榮泰：要問人民 柯建銘：敢提就支持

2025/04/19 05:30

倒閣議題 卓揆強調政院是被動的 柯建銘譏國民黨表演「自盡」

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕台北市長蔣萬安主張立院應推動倒閣，行政院長卓榮泰昨表示，他曾談過數次倒閣，當時其他政黨自信滿滿、不予理會，但發展至今，人民是否同意是一個重要議題。民進黨團總召柯建銘則堅定回應，若國民黨敢提倒閣，他一定支持。

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卓：對的人與適當時機 才有可能

卓榮泰在立法院受訪指出，縱然是一件對的事情，也要由對的人在適當時機談起，才有可能。關於倒閣，他已講過數次，或許當時其他的政黨胸有成竹、自信滿滿，因此不予理會，但發展到今天，人民是否同意是一個重要議題。倒閣就憲法上而言，行政院是被動的，他沒有任何評論。

柯：蔣提倒閣 代表藍營已亂了套

柯建銘說，國民黨包圍地檢署的做法根本亂七八糟，而是否倒閣應該要由在野黨主席來說，當蔣萬安提出倒閣，代表國民黨已經亂了套、徹底結束。他表示，民意清楚藍白正在賣台、亡國的路上，因此大罷免風起雲湧，罷免主軸就是救台灣、顧台灣、顧民主，保障大家生命財產安全。

柯建銘認為，國民黨若不倒閣，會被民意大罷免，倒閣則是無路可走的掙扎，只是表演「自盡」給老百姓看，現實是在野黨一張牌都沒有了、已經走上死亡的路，大罷免將大成功，國家軸線有望改變。柯說，若國民黨敢提倒閣，他一定支持。

黨團幹事長吳思瑤表示，蔣萬安以首都市長身分提倒閣「無比奇怪」，蔣是否問過國民黨主席朱立倫和黨團總召傅崐萁，還是屬於他的個人意見？憲法層次被國民黨拿來救罷免，倒閣最好時間點已經過了，人民依憲法職權發起連署罷免，已經到了第二階段，此時提倒閣，不只要過公民這關，還要過國民黨內那關。

吳思瑤：沒有執政黨倒自己的閣

吳思瑤說，蔣萬安丟出來急就章、救火式倒閣論，民進黨沒有討論也不會隨之起舞，「天下沒有執政黨會倒自己的閣」，任何方式阻擾公民行使權利都難以接受，且民進黨是被提倒閣的一方，應該先詢問拋出倒閣的在野黨是否認真？到底是政治話術，還是黨中央到黨團的一致看法？

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