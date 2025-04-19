協助申請中國交通卡 落統戰陷阱 監院：連江縣府 缺危安警覺

中國福建省委常委林寶金（右）去年2月致贈首張「福馬同城通」交通卡給連江縣長王忠銘（左），歡迎馬祖居民申請使用，持卡到中國福州市將可享各項 優惠，引發統戰爭議。（中央社資料照）

2025/04/19 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華、俞肇福／綜合報導〕中國為落實對台「融合促統」，二○二四年二月推出「福馬同城通」交通卡，連江縣政府竟指示各鄉公所向縣民推廣並協助申請該卡，引發統戰爭議。監察院十五日通過監委林文程所提調查報告，籲請行政院應督同陸委會嚴飭連江縣府深切檢討，勿落入中共統戰陷阱。

連江縣長王忠銘受邀參加日本瀨戶內藝術季，對監察院調查報告，王透過隨行幕僚表示：「沒有意見」。

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監院籲請政院、陸委會嚴飭檢討

陸委會表示，「福馬同城通」交通卡是中方推進「福馬同城生活圈」統戰作為，已提醒連江縣府要遵守兩岸條例第卅三條之一「合作行為」規定，後續將加強掌握中共對我離島促統促融資訊，並與連江縣、金門縣政府及相關機關密切聯繫，適時介入處理。

林文程表示，王忠銘二○二四年二月廿日率員前往中國福州參加元宵活動，期間未獲陸方告知，另參與中共福建省委贈予首張「福馬同城通」交通卡儀式，不無落入對岸統戰宣傳之虞。

監委強調，中國推行該交通卡供馬祖居民申請，連江縣府對此統戰作為應有深刻了解，然該縣交通旅遊局卻函請各鄉公所徵詢居民申請該卡意願並統計人數，連江縣府更要求記載申請人個資，致生外洩疑慮，且可能觸犯兩岸條例規定，經陸委會勸阻才懸崖勒馬。

林文程指出，連江縣府官員在應詢時仍認為交通卡、同城生活圈與統戰無關連，稱「無從猜測」中方有無統戰目的，顯然缺乏敵我意識及危安警覺，甚至對中方主辦機關、發放對象及通用地區等細節，均一概推稱「無從得知」，足見其任事態度殊嫌輕慢草率，亟應檢討改進。

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