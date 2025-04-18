恐嚇綠委吳思瑤 1嫌聲押

民進黨立委沈伯洋（左）、吳思瑤（右）都表示曾收到恐嚇信。（資料照）

2025/04/18 05:30

〔記者張文川、陳政宇、李文馨／台北報導〕民進黨立院黨團幹事長吳思瑤近日收到一封揚言將她「斬首」的死亡威脅電子郵件，已向北投警分局報案。士林地檢署昨指揮警方發動搜索、拘提四十餘歲郭姓男子到案，複訊後認定郭男有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，傍晚向士林地方法院聲請羈押。

多名綠委接獲恐嚇信 民進黨譴責

包括吳思瑤在內，立法院民進黨團總召柯建銘、立委吳秉叡和沈伯洋，近期陸續接獲死亡威脅的恐嚇信。民進黨昨表達嚴厲譴責，批評該行為令人不齒、更已涉及違法，對台灣法治國家是一大威脅，呼籲相關單位積極查辦，將歹徒繩之以法，民進黨會提供法律協助、守護優質立委。

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劉世芳：立委若需要 可申請隨扈

內政部長劉世芳表示，立法院長久以來衝突不斷，每個黨都有立委指受到言語霸凌、人身攻擊、死亡威脅，等完成報案程序後，若有需要隨扈可向地方分局申請；她也提到，有一至兩位已經知道犯嫌的所在，未來擬以恐嚇威脅或是相關刑法移送檢調偵辦。

吳思瑤受訪說，近期收到死亡威脅的電子郵件，信中還提到「賴清德也保不了，近日內斬首」，她原本不想理會，但幕僚、黨團同仁都提醒她不要小覷自身安全問題，因此已向北投警分局、國安單位報案，並申請隨扈自保。檢警獲報後循線展開追查，昨指揮警方展開搜索行動，拘提郭男到案。

沈伯洋昨也披露，他十六日晚間收到一封恐嚇信，內容揚言要「幹掉老婆」，還說要讓女兒變成「第二個小燈泡」，更要求他退出政壇，否則就要對其家人動手。沈感嘆，這是台灣實實在在的威脅，只因為站出來揭露國會真相、支持罷免、阻止賣國，就會收到這種威脅。

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