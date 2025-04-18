死亡連署202人 原民立委伍麗華告罷免領銜人抄名冊

民進黨籍原住民立委伍麗華昨在律師的陪同下到屏東地檢署按鈴申告。（記者葉永騫攝）

2025/04/18 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍原住民立委伍麗華昨天到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法。伍麗華表示，罷免第一階段死亡連署有二○二份，加上不合格份數總計逾一千五百份，她痛批國民黨主席朱立倫用「分配責任額」手段製造罷免亂象，脅迫原住民族人做違法行為，這是她第一次提告，呼籲朱懸崖勒馬，別再讓族人陷在犯罪危險中。

籲朱立倫懸崖勒馬

伍麗華在陳君瑋、黃翊勛兩名律師陪同下，前往屏東地檢署對張芳碩提告，指控張在第一階段涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，涉犯公職人員選舉罷免法、個人資料保護法。

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伍麗華指出，在不合格的一千五百多份罷免連署書中，不但有死亡的人，竟然還有非原民一四○份，內情不單純，不少族人向她抱怨並鼓勵她提告，所以決定站出來為部落發聲，希望檢調介入調查、還給部落安寧。

伍麗華痛批朱立倫，以分配責任額的方式，用黨意脅迫族人做違法行為，還以民代提名為條件要脅，原住民社會對這樣的黨意表達不滿及譴責，呼籲朱立倫懸崖勒馬、適可而止，不要再讓原住民族人陷在犯罪危險之中，並強調罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫方式。

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