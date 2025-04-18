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    賴士葆喊「偽造文書有這麼嚴重？」 法界：國民黨集體法盲 包庇犯罪

    國民黨青年軍罷免民進黨立委爆出多起死人、造假連署遭檢調偵辦；國民黨立委賴士葆為聲援自家青年軍竟喊出「即便他們犯了錯，最多就偽造文書，你有看到過去偽造文書，這麼嚴重嗎？」（資料照）

    國民黨青年軍罷免民進黨立委爆出多起死人、造假連署遭檢調偵辦；國民黨立委賴士葆為聲援自家青年軍竟喊出「即便他們犯了錯，最多就偽造文書，你有看到過去偽造文書，這麼嚴重嗎？」（資料照）

    2025/04/18 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨青年軍日前發動罷免民進黨立委行動，近期卻爆出多起死人、造假連署遭檢調偵辦；國民黨立委賴士葆為聲援自家青年軍竟喊出「即便他們犯了錯，最多就偽造文書，你有看到過去偽造文書，這麼嚴重嗎？」對此，律師黃帝穎昨直言，國民黨青年軍發起的罷免案平均每案有逾百死人連署，而偽造文書一罪一罰最重三十年徒刑，顯見國民黨集體法盲、包庇犯罪。

    偽造文書一罪一罰 最重30年徒刑

    黃帝穎說明，死人連署是法律上偽造文書的鐵證，因為死人不可能連署，國民黨青年軍所提罷免案累計死人連署達一九二三人，每案平均涉犯近百件行使偽造文書罪，一罪一罰，刑法最重三十年徒刑。此外，性騷擾兩年徒刑比偽造文書五年徒刑低，照賴士葆的標準，「性騷擾」有這麼嚴重嗎？酒駕三年徒刑比偽造文書五年徒刑低，照賴士葆的標準，「酒駕」有這麼嚴重嗎？

    黃帝穎進一步質疑，國民黨青年軍偽造死人連署遭法辦，檢察官僅是依法打擊犯罪，國民黨團總召傅崐萁的三大犯罪前科，除了兩次經濟犯罪判刑入獄外，還有一件是偽造文書罪判刑定讞，賴士葆定調偽造文書沒這麼嚴重，是企圖藉勢藍白過半，打算修法將偽造文書除罪化？

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