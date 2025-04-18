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    回應納粹挨批 朱立倫：不要斷章取義

    國民黨主席朱立倫昨天在新北市受訪表示，國民黨堅決反對法西斯主義、共產獨裁，並唾棄納粹，外界不要斷章取義。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席朱立倫昨天在新北市受訪表示，國民黨堅決反對法西斯主義、共產獨裁，並唾棄納粹，外界不要斷章取義。（記者羅沛德攝）

    2025/04/18 05:30

    稱國民黨堅決反對法西斯、共產獨裁

    〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕涉嫌造假罷免民進黨立委李坤城連署書的泛藍團體「三月圍城」領銜人宋建樑，引發納粹爭議，國民黨主席朱立倫挨批態度轉彎。朱立倫昨天在新北市受訪表示，國民黨堅決反對法西斯主義、共產獨裁，並唾棄納粹，過去民進黨也有黨員做類似裝扮，國民黨都一樣反對、唾棄，外界不要斷章取義。

    宋建樑日前赴新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹的臂章，手持納粹領導人希特勒著作「我的奮鬥」，並比出納粹敬禮手勢，引起高度爭議。朱立倫十六日表示此行為是「諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共」，但爭議持續擴大至國際，朱下午才改口全民唾棄法西斯、納粹獨裁，前後說法不一，遭外界質疑「態度轉彎」。

    朱立倫昨強調，他堅決反對所有法西斯主義與共產獨裁、唾棄納粹，任何的獨裁都是惡質，十六日上午已說反對惡質獨裁，「不要斷章取義」，全民唾棄納粹的態度非常堅定。

    此外，宋建樑十六日向某媒體表示，國民黨憑什麼開除他，「一堆人舔共舔成那樣，都沒有被開除了」，說法再度引起爭議。宋昨在媒體群組回應，當時在爬山，僅是順手回覆閒聊訊息，沒有同意對方將對話內容做為新聞題材。

    朱立倫發起「戰獨裁」踩街遊行活動，抗議檢調機關偵辦罷綠連署涉嫌偽造文書及傳喚國民黨黨工等案，昨在新北市板橋區舉行。這項踩街行動從新北市議會出發走到捷運新埔站，朱立倫聲援罷免民進黨立委張宏陸，途中有民眾嗆聲說，「不要聽共匪的話」。

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