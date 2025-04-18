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    首頁　>　政治

    焦點評論》造反無理 朱立倫拉全黨陪葬

    朱立倫號召黨公職包圍北檢，為的不是什麼正義或理念，而是為不實連署及罷免危機護短、滅火，以及苟延殘喘地保住權力位置。（記者塗建榮攝）

    朱立倫號召黨公職包圍北檢，為的不是什麼正義或理念，而是為不實連署及罷免危機護短、滅火，以及苟延殘喘地保住權力位置。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 05:30

    記者陳政宇／特稿

    當政黨領袖不再以民主與法治為依歸，而是選擇以違法集會公然施壓司法，其實就已宣布政治破產。朱立倫在政壇機關算盡，號召黨公職包圍北檢，為的不是什麼正義或理念，而是為不實連署及罷免危機護短、滅火，以及苟延殘喘地保住權力位置，既然造反無理，全黨陪葬乎？

    這不只是一場荒腔走板的政治鬧劇，本屆國民黨立委在提案及議事攻防上爭議不斷，總召傅崐萁更如另類太上皇，進而催生遍及全台的青鳥運動及大罷免行動。國民黨發動「以罷制罷」，策略卻進退失據、毫無章法，從徐巧芯直言「群龍無首」，到國民黨青年軍李孝亮母親證實自己兒子是「人頭」，黨內對朱立倫的失望積壓已久。

    從具體數據來看，國民黨罷免綠委案中，第一階段就有近兩千份死亡連署、兩萬份不合格，難怪被質疑是赤裸裸的組織性舞弊。連國民黨執政的台北市選委會都表示，許多連署錯誤「一望即知」，國民黨籍台北市議員也坦言名單從青工會流出。種種跡象顯示，國民黨系統性動員偽造連署的脈絡已逐漸清晰。

    但國民黨怎麼做？國民黨立委去年提案修選罷法，主張嚴辦偽造連署，最重可關五年、罰一百萬元，還奉勸不要以身試法；如今自己人舉證歷歷，檢調出手查辦，國民黨卻反過來佯裝受害者、高喊「司法不公」，豈非邏輯錯亂？顯見朱立倫為了政治生命，不惜拉黨內諸侯演戲自保。

    當國民黨資深立委說出「偽造文書有這麼嚴重嗎？」國民黨內部的價值觀，已無需外人多言。或許在他們眼中，基層只是隨時可棄的消耗品，一旦惹禍，第一時間就是切割；若切不成，就包裝成「受迫害者」再利用一次政治價值。

    最令人錯愕的是，台北市警察局長已說明國民黨未申請集會，台北市長蔣萬安昨不惜帶頭違法也要參與，若非心虛，何以主張是以「個人身分」參加？根本是破壞法治、製造對立。

    據公民團體統計，目前有七位國民黨立委罷免案跨越二階門檻，另有九位進度超過八十％。朱立倫此時率國民黨，毫無正當性地違法集會、挑戰司法，無疑是為大罷免的收官階段添加柴火，最後是否面臨黨內清算，恐怕也考驗朱如何精算了。

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