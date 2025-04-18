遭爆2協會領近千萬補助 罷傅領銜人：國民黨移花接木 刻意抹黑

李美玲從事社區營造多年深具創意，但如今卻因擔任罷免傅崐萁領銜人遭到攻擊。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/04/18 05:30

〔記者花孟璟、謝君臨、陳政宇／綜合報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲前天被網路談話節目攻擊，稱她擔任鳳林鎮兩個協會理事長、總幹事，近年累計拿了政府近千萬補助，國民黨立院黨團昨天也開記者會抨擊。李美玲昨強調，兩年前就已卸任理事長職務，各項計畫也早已核銷結案，國民黨移花接木是刻意抹黑，如有特定政黨覺得不法，歡迎檢舉，她願接受調查。

李美玲：兩年前已卸協會職務 歡迎檢舉

罷傅連署原本上週宣布達到一萬七千份，距離達標一萬九千五百份只差臨門一腳，不過上週末傳出連署書格式錯誤、需要重新簽署，對此國民黨開始打烏賊戰，控告罷傅團體涉嫌教唆偷跑；前天國民黨立委牛煦庭上藍營節目指控，鳳林鎮北林三村社區發展協會、鳳林鎮觀光旅遊發展協會近十年領民進黨政府的補助，包括客委會、文化部及交通部、接教育部青年志工中心勞務採購案，累計分別為三百萬元、六五一萬元，加總九五一萬元，兩個協會都是李美玲負責。

請繼續往下閱讀...

國民黨團質疑 「公民行動」經費從哪來？

國民黨立院黨團昨天開記者會，立委林倩綺批，「沒有政治色彩」的協會理事長卻拿到近千萬補助，還大張旗鼓辦活動，甚至在飯店大啖美食、享受表演，請問這樣的「公民行動」經費從哪裡來？

李美玲說，四年前已從北林社區協會卸任，鳳林鎮觀光旅遊發展協會兩年前也已卸任，不可能再拿申請到的經費來支持大罷免。她強調，過去協會在社區營造、環境教育、文化保存及兒少工作，相關會議都有會議紀錄可查，申請工作補助均依法辦理核銷，如果有特定政黨覺得不法，歡迎檢舉，勿打烏賊戰干擾公民行動。

花蓮縣民進黨議員胡仁順指出，李美玲擔任鳳林鎮兩協會重要幹部，創辦百鬼夜行、找到田國際泥巴運動會，也帶領鳳林鎮在二○一四年獲義大利「國際慢城組織」認證，是全台灣第一個國際慢城認證的鄉鎮，不僅傅崐萁當縣長時曾收割，就連縣府明天要辦的鳳林桐花祭活動新聞稿，都還拿「慢城」做標題，傅氏家族兩夫妻最愛打自己的臉。

立法院民進黨團書記長陳培瑜昨批評，牛煦庭完全是惡意抹黑，客委會光去年就補助近九百個組織，其中台中市府拿逾四千萬元、花蓮縣府拿超過八百萬元、光復鄉公所拿一九四○萬元，都是藍營執政，且也有許多藍營友好的民間組織拿到補助，「難道他們都是綠營側翼？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法