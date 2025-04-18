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    自由日日shoot》蔣朱激情演講 警數度舉牌警告

    國民黨主席朱立倫昨號召民眾到北檢抗議，警方多次舉牌警告。（記者劉慶侯攝）

    國民黨主席朱立倫昨號召民眾到北檢抗議，警方多次舉牌警告。（記者劉慶侯攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者劉慶侯、徐聖倫／台北報導〕檢調偵辦國民黨台北市黨部罷綠委涉嫌連署造假，國民黨主席朱立倫昨號召黨公職及支持民眾到台北地檢署抗議。據估計，現場陳抗人數僅約七百餘人。雖然各級民意代表和台北市長蔣萬安與朱立倫激情演講，但「場子並不熱」。其間，警方分別舉一次勸導牌和三次警告牌，及兩次制止命令解散牌，完成法定蒐證程序。

    昨晚六時左右，約有兩百餘人在台北地檢署前聚集抗議，在國民黨副發言人楊智伃的帶領下高喊「反綠」及「反獨裁」等口號，但警方提前進行管制措施，因此另有陸續到達的兩百五十人左右，被阻隔在愛國西路與博愛路口。

    晚間六時四十六分，轄區中正一分局針對國民黨發言人楊智伃第一次舉牌勸導，要求離開。

    台北市長蔣萬安發表完演講後，北市中正一分局長張嘉煌於七時五十分，針對楊智伃第一次舉牌警告。

    國民黨立委謝龍介在愛國西路與博愛路口，意欲推倒警方設置的拒馬，引起躁動，警方在七時五十四分針對謝龍介舉牌警告。晚間八時五十分左右，原在北檢前靜坐的朱立倫激情演講，帶動民眾情緒，警方對現場的朱立倫、楊智伃、謝龍介舉牌警告，並全程錄音錄影蒐證。

    晚間九時五十分許，警方認為謝龍介曾意圖推倒拒馬，並帶領支持者前進到地檢署前，有演講等行為，舉牌命令解散。警方表示，若群眾持續在地檢署前仍不解散，經舉牌「制止」兩次，將會移送法辦。

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