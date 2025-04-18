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    首頁　>　政治

    自由日日shoot》國民黨集結北檢抗議 綠營：政治操作 鬥臭司法

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨支持者強拆鐵馬護欄闖北檢。（記者塗建榮攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，昨天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫卻號召黨公職包圍北檢。對此，民進黨批評，國民黨涉嫌組織犯罪造假連署，不思反省還干擾司法，在集會禁制區的北檢號召聚眾，台北市長蔣萬安更帶頭違法、當家鬧事，完全不適任首都市長。

    蔣萬安響應違法集會 荒謬至極

    民進黨發言人韓瑩表示，由國民黨主導罷免綠委的不合格率動輒三成以上、甚至高達四成，全台近兩萬份的不合格連署，死亡連署近兩千人，連署造假就是違法。朱立倫面對國民黨涉及系統性抄名冊的違法行徑，接連獲藍營執政的台北市選委會、國民黨台北市議員、領銜人母親證實，至今卻不思反省、不願說明，反而帶頭政治惡鬥。

    韓瑩批評，國民黨不僅違法在先，又在集會禁制區的北檢號召聚眾，視國家法律如無物；甚至應謹守行政中立、依法行政、督導北市警務治安的蔣萬安，竟然響應違法集會，荒謬至極、目無法紀，置首都治安於不顧，讓警察左右為難，完全不適任首都市長。

    吳思瑤：違法不查才是包庇

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，台灣是法治國家，司法就是依證據辦案，不樂見司法一直成為政黨攻擊標的；台北市選委會主委李泰興日前在市議會詢答，說明整起事件「違法事證明確」、「涉及偽造、錯假連署部分，是北市選委會查對提報」，依法查辦何錯之有？違法不查才是包庇、司法不公。

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