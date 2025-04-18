朱立倫：26日凱道見 讓賴付出獨裁者代價

罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。朱並說，國民黨已經取得廿六日下午的總統府前凱道路權，呼籲民眾當天凱道見。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 05:30

〔記者施曉光、蔡淑媛／綜合報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委連署涉嫌死亡偽冒造假，搜索國民黨台北市黨部及傳訊市黨部主委黃呂錦茹等黨工，國民黨主席朱立倫號召群眾昨晚在北檢外集結抗議，朱演講時更喊出罷免賴清德總統。朱並說，國民黨已經取得廿六日下午的總統府前凱道路權，呼籲民眾當天凱道見，要讓民進黨知道，大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德總統，要讓賴付出獨裁者的代價，「讓他滾下台！」

針對檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部也遭搜索，市黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處偵訊。為此，朱立倫白天召開記者會要支持者一起「戰獨裁，站出來」，宣布黨中央將安排一系列的重大抗爭，呼籲支持者晚間一起到台北地檢署集結。

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號召上街罷免賴清德

昨晚北檢前抗議，由朱立倫領軍，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、立法院國民黨團總召傅崐萁及黨團書記長王鴻薇等藍營黨公職參與。

朱立倫表示，一個總統當選就職不到一年，卻沒有一天在治國，為台灣努力，就只想獨台，消滅在野黨，凡是對賴清德有威脅的人，都要抓起來，這樣的獨裁者大家還忍得住嗎？今天如果不是人民被逼到死角，有一個獨裁者，大家昨晚也不會坐在北檢，他呼籲民進黨不要想躲過，賴清德也不要想躲在總統府裡面，「我們要走向凱道！」國民黨要匯聚全台灣的力量。

朱指出，國民黨已經取得廿六日下午的凱道路權，當天大家一起在凱道見，讓民進黨知道大罷免就是罷免獨裁者，罷免賴清德，讓賴付出獨裁者的代價，「讓他滾下台！」他強調，這是最後關鍵時刻，大家如果不站出來，會讓獨裁者得逞，台灣將喪失所有安定與和平，大家要團結在一起，「戰獨裁，站出來」。

張善政演說時批評，對岸是紅共，民進黨是綠共，紅共在外面威脅國家安全，綠共卻在國家內部製造對立，台灣面臨國際挑戰還在內耗，會有希望嗎？他強調，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共；一個好好的國家，面臨這麼多的國際挑戰，竟然還在內耗，呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人。

台中市長盧秀燕昨在台中受訪時再度質疑，這是濫用國家的司法，也有打壓民主之嫌，對賴總統的形象不好，要求適可而止。

罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

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