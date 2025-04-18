新聞分析》反罷無量下跌 倒閣浮上檯面

台北市長蔣萬安昨晚拋出倒閣，全面改選國會的主張，其實在藍營並非先河，不少人也動過這個念頭，但話說穿了，不過就是「罷袂贏人，就欲反桌！」（記者塗建榮攝）

2025/04/18 05:30

記者施曉光／特稿

在人民對於藍、白兩黨積怨頗深的情況下，各地公民團體推動罷免國民黨立委宛如破竹之勢，眼看多個選區的藍軍立委被罷勢不可擋，一旦未來改選，目前藍、白兩黨聯手強壓賴政府的立法院，極有可能出現豬羊變色局面，因此台北市長蔣萬安昨晚拋出倒閣，全面改選國會的主張，其實在藍營並非先河，不少人也動過這個念頭，但話說穿了，不過就是「罷袂贏人，就欲反桌！」

只是這個倡議聽在「小兄弟」民眾黨的耳朵裡面，恐怕相當刺耳，因為一旦國會全面改選，民眾黨還能不能保住目前立法院既有的八個席次，讓人十分懷疑。

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因此，如果國民黨決定提出倒閣，極有可能引起藍、白兩黨嫌隙，蔣萬安這個倡議究竟是國民黨應對大罷免危機的「解藥」，或只是一個「餿主意」，國民黨主席朱立倫得再撥一撥算盤。

國民黨原本的盤算是，倒閣改選將立即失去目前握有的國會多數優勢，而且會破壞藍、白兩黨合作氛圍，因此打算透過所謂的精確罷免，罷掉幾席民進黨弱勢選區的綠委，即便有部分藍營選區被罷掉，改選時綠營也不一定能佔到便宜，而且透過「罷一抵一」，藍、綠各有得失，還是可以保持藍、白多數的局面。

不過，觀察近期各地大罷免的情況，藍營似有走向潰不成軍的發展態勢，因此一個多月前就曾傳出藍營中部要角討論以「倒閣」抵制大罷免，甚至還傳出朱立倫「有條件接受」，雖然國民黨中央否認，仍有「戰鬥藍」大老趙少康認同「乾脆全部倒閣」。

雖然倒閣原本並非藍營黨中央的選項，但如果罷藍一方氣勢持續居高不下，藍營手上的反罷籌碼無量下跌，難保國民黨未來不會突然轉念玉石俱焚，發動倒閣以止血，既難逃對手張網捕魚，不如拚個魚死網破。

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