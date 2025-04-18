蔣萬安提倒閣 吳思瑤：有問過傅崐萁嗎

台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 05:30

柯建銘稱至表歡迎 民眾黨團：茲事體大 討論後再發言

〔記者陳政宇、林哲遠、劉宛琳、施曉光、謝君臨、賴筱桐／綜合報導〕台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。對此，立法院民進黨團表示，當公民發起憲法賦權的「大罷免」已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻，蔣擺明要挑戰公民意志？連市長角色都扮演不好，還撈過界搞政爭，奉勸應適可而止。國民黨立委則意見分歧，黨中央未回應，多數黨籍立委也不願提前表態。

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民眾黨團副總召張啓楷說，倒閣茲事體大，待討論完畢後，再對外發言。

民進黨團總召柯建銘表示「至表歡迎」，並要藍營趕快提倒閣。黨團幹事長吳思瑤則質疑，蔣萬安的身分很錯置，在北檢外辯稱是「個人行為」，又在司法重地拋出「倒閣」議題，這是個人主張？還是國民黨的共同意見？國民黨立委又持什麼立場？有問過國民黨團總召傅崐萁及「盟軍」民眾黨團總召黃國昌的同意嗎？一個支持度低於兩成的政黨，提倒閣的底氣在哪？實在是看不出來。

民進黨立委郭國文則表示，國會解散之後，重選對國民黨絕對不利，屆時要負起最大責任的就是黨主席朱立倫。​藍營支持倒閣論調，據傳是台中市長盧秀燕拋出來的路線，且近期盧參選黨主席的事態越來越明顯，顯然蔣萬安「捷盧先登」，反朱勢力的野心已經藏不住了；但害怕改選的不只是朱立倫，另一人是黃國昌，一個不怕罷免、只怕改選的政黨，且在民調不斷創新低下，若國會改選，民眾黨和朱立倫將成最大輸家。

侯友宜：倒閣非唯一方式 朝野應對話

國民黨內意見則分歧。不具名立委透露，不少黨內立委都支持倒閣，若大罷免第二階段有很多人通過、成案，他支持倒閣。立委陳玉珍受訪說，她雖沒有被罷免，但民進黨現在搞的大罷免根本是在凌遲社會，與其這樣不如一次解決。

不過，一位黨政人士透露，蔣萬安昨晚提的倒閣一事，黨團毫無所悉。另有黨內有人不以為然，認為立法院如果全部改選，反讓民進黨不必再辛苦的搞罷免，而且全面改選結果也不見得對國民黨比較有利。國民黨立委牛煦庭則說，狀況不明，先研究研究。

新北市長侯友宜表示，倒閣是方式之一，但不是唯一，朝野應該立即「停止罷免對抗，儘快國是對話」，恢復民眾對司法的信任，才能穩定國內政局，共同面對世界變局。

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