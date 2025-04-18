自由日日shoot》出席國民黨「違法集會」 議員轟蔣萬安背棄法治與市民

罷綠連署書被檢舉造假，檢調昨約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫下達動員令，號召所有黨公職到北檢前抗議司法不公，台北市長蔣萬安也到北檢前聲援。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 05:30

〔記者林承鴻、邱俊福／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫昨號召國民黨所有黨工職人員到台北地檢署外抗議，台北市長蔣萬安也到場，然而「集會遊行法」規定，北檢並非可合法集會場所。民進黨北市議員許淑華批評，警方嚴格要求罷團要申請集會遊行，卻只對蔣舉牌，完全雙標。同黨市議員顏若芳批評，明明是違法集會，警察在蔣到場後，卻變得好像在聽校長訓話的小學生，等到市長離場後才敢舉牌警告。她指出，人民保母變成「只准州官放火、不許百姓點燈」的共犯，嗚呼哀哉。同黨市議員簡舒培、林亮君、林延鳳也批評，蔣萬安帶頭違法，背棄法治與市民。

對蔣只舉牌 議員批北市警局雙標

「集會遊行法」第六條規定，集會、遊行不得於各級法院以及其周邊範圍舉行，但經主管機關核准者，不在此限。許淑華昨天質詢台北市警察局長李西河，國民黨昨晚集會是否有向警察局申請？李回應，沒有。

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許淑華指出，罷團要申請集會遊行才能擺攤連署，還要付保證金，但市長參與違法集會發言，警察局卻只舉牌，警察局雙標，她不能忍受，也不允許。為什麼對市民那麼嚴格，對市長卻舉牌而已？

顏若芳說，蔣萬安從政大法律讀到美國賓大法學碩、博士，身為首都市長卻帶頭違憲亂政，嚴重瀆職，甚至是不適任，從蔣萬安到警察局長李西河都責無旁貸，更是背棄了自己一生的學養。

林亮君也批評，蔣萬安代表的是二四○萬市民，不是國民黨，蔣在市長責任與政黨立場之間，選擇了背棄法治與市民。

簡舒培也質詢李西河，北檢外是否可以集會遊行？警方要過多久才會驅離現場群眾？李回應，當然不能，但是否驅離要看現場狀況。

簡痛批，國民黨因為有人涉案被調查，號召支持者給北檢壓力，施壓檢察官、法官，警察還幫忙，像話嗎？質疑國民黨、民眾黨可以違法集會，難道黑道也可以？她及許淑華均要求警察局昨晚之前要發正式聲明，澄清北檢前面不得集會遊行。

李西河回應「我們來做沒關係」，並重申政治活動要看現場狀況處理。北市警中正一分局昨下午表示，北檢及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動，呼籲民眾應理性自制，另警方規劃一六○名警員嚴正執法。

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