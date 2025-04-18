陸軍擬增購30架攻擊型黑鷹直升機

為強化陸軍航空部隊打擊能量與濱海作戰支援能力，國軍正規劃向美方增購三十架攻擊型黑鷹直升機。（資料照）

2025/04/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕為強化陸軍航空部隊打擊能量與濱海作戰支援能力，國軍正規劃向美方增購三十架攻擊型黑鷹直升機，並同步改裝陸軍現役三十架通用型黑鷹，掛載地獄火飛彈、火箭彈與機砲等武器系統，提升火力輸出與任務彈性。專家分析，此舉除可補齊作戰缺口，更為濱海突擊與沿岸火力掃蕩作戰，提供關鍵支援平台。

據指出，總統賴清德四月六日所宣布的國防部對美軍購清單中，陸軍規劃新購三十架「攻擊型黑鷹直升機」，並同步將三十架現役通用型黑鷹（UH-60M）改裝升級。若以原廠公開資訊，可能具備夜視、紅外線光電整合偵蒐系統與多功能武器掛架，單架至多可攜帶六組武器裝備，包括AGM-114地獄火飛彈、七十公釐火箭彈與重機槍等。

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專家：增強濱海突擊與沿岸掃蕩作戰

國防安全研究院學者舒孝煌昨受訪表示，陸軍此次編列新採購計畫，是為了回應過往人機編制失衡、空中打擊載台不足等問題，同時填補因直升機歷年撥交空軍與內政部空勤總隊所留下的作戰需求斷層。

舒孝煌表示，黑鷹原為運輸型直升機，經改裝具備武裝能力後，將能在執行特戰突擊任務前，針對目標區域進行先期火力壓制，強化部隊存活率與作戰效率。特別是在濱海作戰場景下，攻擊型黑鷹與其他攻擊型直升機可依賴地獄火飛彈等精準打擊武器，清除敵方沿岸小型機動艦艇與灘岸目標，成為支援地面部隊與掩護登陸兵力的重要火力平台。

針對外界質疑直升機無空優環境難以發揮效果，舒孝煌說，「直升機最大的特色就是可以沿海岸線低飛」，避開敵方防空攻擊，專門對付不具防空能力的目標，如小型艦艇或登陸艇等。至於採購規模，舒認為，從補足北、中、南三個航空作戰隊的角度來看，三十架是彌補過去因資源不足編制被壓縮的合理採購數量，但若未來預算與產能許可，應朝每區各編十五架新機、搭配十架改裝黑鷹的配置邁進，總數提升至四十五架，方能有效支應區域防衛需求與高強度聯合作戰任務。

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