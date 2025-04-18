京華城弊案開庭 柯拍桌批「疲勞偵訊」 檢回嗆「污衊」

台北地院昨開庭審理京華城等弊案，提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，這是柯4月初在台北醫院手術後首次出庭。（記者廖振輝攝）

2025/04/18 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院昨開庭審理京華城容積等弊案，提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，柯文哲說他「被羈押至今八個月，到現在還不知道發生什麼事」，檢察官姜長志直接回嗆「這個說法極不負責」，兩人為了去年八月卅日首次偵訊時，檢方有沒有讓柯休息、是否疲勞偵訊，在法庭內吵了起來，雙方都聲請勘驗當天的偵訊錄影光碟。

雙方都聲請勘驗偵訊光碟

檢察官聲請勘驗扣案的柯文哲隨身硬碟中的「Woman」資料夾路徑，以及去年底起訴前最後兩次偵訊柯文哲的錄影光碟，但柯的律師鄭深元認為都沒有必要勘驗。受命法官許芳瑜表示，該資料夾與本案無關，柯也未在該兩次偵訊時自白認罪，勘驗的必要性甚低。

請繼續往下閱讀...

柯文哲昨天陳述說，他被羈押至今八個多月，到現在還不知道怎麼回事，檢察官可以騙得了一時，不可能騙一輩子，真相終究會讓世界知道。去年八月底首次偵訊並當庭逮捕柯文哲的姜長志聞言，請求法官給予檢方回應獲准。

姜長志說，偵查期間，柯文哲對於案情細節全部不回答，雖然真相尚留待未來詰問時一一處理，但他要請柯文哲當眾說清楚，他的隨身硬碟「工作簿」檔案內的「小沈-1500-沈慶京」是怎麼回事？他在二○二三年十一月三日傳訊息給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他」是什麼意思？

柯的律師鄭深元異議，認為檢察官不應詰問被告，姜長志回稱他是回應柯「不知道發生什麼事」的說法，因為柯的說法極不負責任，故請柯公開說明；法官表示，詰問是對證人、不是對被告，檢察官可以回應被告。

姜長志隨即拋出第三個問題，問柯文哲記不記得去年偵訊時回答說，「工作簿檔案是為了記載要感謝誰」；柯文哲反問「那你記不記得我說我不想再接受偵訊了？」姜回稱「因為被告怎麼可以任意中斷偵訊呢？」並聲請勘驗當日偵訊影片。

柯文哲拍桌怒回「我說我很累！」鄭深元接力說「這涉及疲勞偵訊，也一併聲請勘驗影片」，姜長志反駁「這是污衊！我當時問你要不要先休息？是你不願意」，柯文哲又回「反正勘驗就知道了」。

檢方聲請傳喚廿名證人，包括沈慶京、應曉薇等七名被告，前副市長林欽榮與都發局、都委會八位前、現任官員，曾在議會質詢柯京華城問題的北市議員苗博雅，出現在柯「工作簿」名單上的悟覺妙天、嘉義名人陳盈助的助理邱清章，邱曾自承在市長室交三百萬元給踩飛輪的柯文哲。柯陣營則尚未提出證人名單，將在一個月內陳報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法