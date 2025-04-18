接見紐西蘭國會訪問團 賴總統：盼台紐深化合作 因應世界變局

賴清德總統昨接見紐西蘭國會訪問團，感謝紐西蘭政府從去年以來多次重申台海和平穩定的重要性。（總統府提供）

2025/04/18 05:30

〔記者蘇永耀、黃靖媗／台北報導〕賴清德總統昨接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，感謝紐西蘭政府從去年以來多次重申台海和平穩定的重要性。並表示，今年《台紐經濟合作協定》已全面實行，希望讓雙邊經濟和產業持續進步，共同因應世界變局的挑戰。首席團長史密斯議員表示，期待與台灣建立更緊密的關係，紐西蘭是第三大衛星火箭發射器出產國，未來也可能在通訊方面對台灣有所幫助。

賴清德指出，當前國際情勢變化非常快速，威權主義也持續集結、擴張，民主國家一定要積極合作，共同維護印太區域和平穩定與繁榮發展。希望台灣和紐西蘭一起開拓更多元的市場，不論是在智慧農業、食品製造、生技醫藥或是數位經濟、潔淨能源及原住民交流等領域，都能深化合作，讓雙邊經濟和產業能夠持續進步，共同因應世界變局的挑戰。

請繼續往下閱讀...

首席團長史密斯議員致詞時表示，台灣和紐西蘭之間確實共享許多價值。台灣與紐西蘭都是貿易國家，仰賴進出口順利進行，這就是為什麼擁有航行自由如此重要，以及紐西蘭派遣海軍艦艇通過台灣海峽的原因，以強調這對我們及共同安全的重要性。

提紐國衛星火箭發射器 團長史密斯盼助台通訊

史密斯提到，我們期待與台灣建立更緊密的關係，並促進兩國之間的貿易。紐西蘭在地熱能源領域有許多可以提供台灣協助的地方。此外，紐西蘭是第三大衛星火箭發射器出產國，未來也可能在通訊方面對台灣有所幫助。當然還有其他產品，但紐西蘭也希望能獲得來自台灣的技術協助，並期盼未來台紐之間建立長久且繁榮的關係。

史密斯等人昨在外交部舉辦訪團記者會。談及紐西蘭政府四月七日首度公布「紐西蘭國防能力建構計畫」，計畫投入一二○億紐元（約新台幣二三一三億元）強化三軍作戰能力及更新武器裝備戰鬥力與嚇阻力，希望八年內國防支出達到GDP（國內生產毛額）的二％。史密斯說明，紐西蘭朝野皆認同提升軍事支出是應該做的事，紐西蘭政府過去都沒做，如今他們正在追趕，GDP的二％不是最高標準，而是最低標，世界局勢動盪，「汝欲和平，必先備戰」，但希望不會發生動用武力的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法