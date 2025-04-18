焦點評論》共諜案與台美合作

政府破獲中國間諜案的頻率與數量，近年來有大幅增高的現象，根據查證，台美情報合作事實上在其中扮演了相當的角色。（路透檔案照）

2025/04/18 05:30

記者鄒景雯／特稿

政府破獲中國間諜案的頻率與數量，近年來有大幅增高的現象，日前一連串以執政黨為目標進行滲透的案例被偵辦，更顯示國內保防能量逐漸強化的跡象，根據查證，台美情報合作事實上在其中扮演了相當的角色。

針對共諜問題，美國國務院近日公開表態了若干重點，包括：台灣是中國的主要目標，中共中央統戰部是主導者，美國會持續支持台灣有所因應。相關立場清楚描繪了美國在防衛中國全面滲透台灣過程中的關鍵地位。

請繼續往下閱讀...

幾個特徵可以說明中國在台培植共諜的演變，首先是近兩年涉案人數大幅上升，例如二○二二年起訴十人，二○二三年達四十八人，二○二四年增為六十四人，今年才剛過了幾個月，尤其是接連搜索收押甚至判刑，在在呈現高峰。

其次是層級上由高層向下流向基層，以比例極高的軍系人士為例，過往中共較側重將領或特定機敏對象，現今則擴大到掌握機關、首長日常行事活動者，如守衛、幕僚，也不放過。

第三則是鎖定執政黨積極布建，新近遭破獲的前立法院院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典前特助黃取榮、吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑等等，都顯示了對岸的企圖與謀劃。

回到情報的來源，台灣安全單位本身的防弊機制是基本功，然而美國在全球的綿密網絡，特別是在中港澳與第三地的人員與據點，至今仍是舉足輕重的抗中力量。以上種種引起矚目的共諜案，據了解多有美國提醒的痕跡，當獲得情報交流訊息時，再經我方的比對確認，往往成為不斷找出害蟲有利資訊。

任何一個案件爆發，都是「收網」的結果，其在事前都經過有關單位長期的處置，例如一旦發現可能被滲透的對象，除了會開始對其進行個人的偵查跟保防措施，包括開始調整他的工作，有時候餵給有問題資料來確認訊息流，並做為後續驗證。若資料證據齊備了，有時候直接撤職押人，有時候養線，以抽絲剝繭找出上下線，不一而足，但都是以「端」掉對方整個情報部署為目標。最近面世的這幾個案子，均有類似做法，也都是早從去年或前年開始偵查者。可見目前尚未浮上檯面的許多潛在案件，其實恐怕已經被「鎖定」，瀕臨東窗事發的邊緣。

至於中共近日交代台灣的在地協力者操作國安會秘書長吳釗燮應該下台負責的風向，即是刻意漠視這些案件都是政府主動交辦的成果。反倒是在野黨如果正視共諜案的嚴重性危害，理當更該支持各種國安修法。包括出入兩岸應該揭露，甚至接受安全查核才對。

藉由共諜類型與手法的推陳出新，主政者如何補破網，更加成為重中之重。未來從體制上，徹底調整過去都以職級，而不是以接觸機密程度為管制強度的標準，確有必要徹底調整，例如機要人員，甚至是接近首長、接近安全資訊的各層級人員，今後都應該接受相關的規範拘束，才能減少破口的出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法