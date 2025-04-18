共諜連環爆 卓揆令精進公務員安全查核

行政院長卓榮泰昨在院會表示，為強化國安機制，將檢討精進公務員安全查核措施，並於兩週內提出方案。（資料照）

2025/04/18 05:30

要求兩週內提出方案 全面強化國家安全機制

〔記者鍾麗華、陳政宇、李文馨／台北報導〕共諜案連環爆，行政院長卓榮泰昨在院會表示，為強化國安機制，將檢討精進公務員安全查核措施，並於兩週內提出方案。至於未來精進方式，行政院擬評估以接觸機密程度、定期或不定期查核等面向檢討。

請繼續往下閱讀...

立法院民進黨團昨也說，正在研修黨團內規，規範立委並擴及公費及自費助理，並呼籲國會更應自律、課責，若藍白真心反共諜滲透，就應支持國安修法、從法制面補破網，不要只會消費共諜議題。黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨的國安法案在立法院已被藍白兩黨擋了三一九次，「到底還要擋多久？」

卓榮泰表示，面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期在政府積極偵辦下，破獲數起共諜案件，被滲透的機關多屬機敏單位，需要特別加以重視，凡涉案人員一律依法嚴懲，而政府更應全面強化國家安全機制。

卓榮泰指出，依照「公務人員任用法」第四條，涉及國家安全或者重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，然而相關制度及執行，現在有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實，抑或現行規範有需要因應情勢變化而加以精進之處，以有效防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

卓揆並責由政委馬永成兩週內邀請相關單位研議強化方案，也請所有公務員須加強國安意識，堅守對國家的忠誠。

評估以接觸機密程度等面向檢討

行政院發言人李慧芝補充，目前查核是以職等職稱辦理，而非以接觸機密的程度，這可能會是未來檢討方向。

內政部民政司長鄭英弘昨也說，各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台將於近期上線，也會行文給地方政府配合，除了提供系統操作說明，也會限期各地方機關提供系統登錄負責人員資訊，但「兩岸人民關係條例」沒有規定強制揭露制度，內政部鼓勵民選公職人員主動揭露赴中資訊。

鄭英弘說明，本屆民選公職有一萬一○二三人，包括地方行政首長二二六人、民代三○四九人、村里長七七四八人，目前規劃地方行政首長與民代由服務機關填報，村里長由鄉鎮市區公所填報，實際執行會由專責人員經驗證後輸入系統，後台登錄人員就會登錄人員類別、姓名、起迄時間、地點、事由等，內政部確認無誤後就會揭露。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法