遭攻擊連署造假 罷團：刻意混淆視聽

不明男騎士騎上人行道怒罵罷團志工「哎呦，神經病」。（「展翅廢翔」提供）

2025/04/18 05:30

民進黨中央要求連署書責任額 為議員得票數3成

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，台中市罷免國民黨立委的罷團近來飽受干擾，中四選區罷免藍委廖偉翔的罷團又有女志工遭陌生男子辱罵，中六選區罷免藍委羅廷瑋的罷團則有耳語攻擊一階連署造假，中六罷團痛斥，國民黨罷免案爆出大量死亡連署遭地檢署調查，有心人企圖拖其他罷團下水，刻意混淆視聽，連署倒數計時，各式奧步盡出。

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中四罷團志工 再傳遭人辱罵

中四罷團「展翅廢翔」指出，該區屢發生志工遭干擾，先前有志工在水湳市場遭推擠、被辱罵狗奴才、手機刻意循環播放三字經等騷擾及公然侮辱事件，十六日再傳有女志工在大業路咖啡店前宣傳罷免時遭人辱罵，警方趕到處理時還批評警察沒有行政中立，最後涉公然侮辱罪嫌被帶回派出所偵訊。

中六罷團「敲羅行動」則指出，近來疑因國民黨發動的罷免案爆出大量死亡連署，遭地檢署調查，該區又傳出質疑罷團第一階段罷免提議涉及「疑慮連署」等耳語攻勢。

中六罷團再次澄清，中六區第一階段連署早已通過台中市選舉委員會與戶政機關的審查，合格率高達九十四．三八％，並無死亡、偽造等情形，否則不可能獲中選會通過進入二階連署，斥有心人藉藍營被檢調大調查的混亂時機刻意混淆視聽。

中六罷團指出，連署進入倒數計時，愈來愈多奧步盡出，促民眾不要被動搖，「敲羅行動」的清白禁得起檢驗，不實指控無法動搖團隊堅持到底的決心。

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