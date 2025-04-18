台中罷免二階連署 綠營7議員各收件逾4千份

議員陳淑華的連署書已超過4000份。（記者黃旭磊攝）

2025/04/18 05:30

民進黨中央要求連署書責任額 為議員得票數3成

〔記者黃旭磊、蘇孟娟、蔡淑媛、陳建志、張軒哲／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限不到兩週，民進黨市議員全力協助推動，而目前針對中央黨部下達的收件指令，明顯原台中市區收件踴躍，原縣區除罷免江啟臣的謝志忠件數較多，其餘仍待努力，目前已有七名議員收件四○○○份以上。

請繼續往下閱讀...

曾朝榮送繳連署書超過6000份

民進黨中央黨部組織部下達全力協助公民團體指令，設定市議員得票數三成做為連署書責任額，目前罷免黃健豪選區的市議員曾朝榮送繳罷團超過六○○○份連署書，陳俞融則已收四○○○份，而罷免羅廷瑋選區的江肇國破五五○○份，最值得注意的是罷免廖偉翔選區的三位現任議員，陳淑華、林祈烽、何文海目前都已超過四○○○份連署書，往五○○○邁進，其中何文海超過四千七百二○份，超過中央要求的件數，曾朝榮也已達標。

其餘，江肇國破五五○○份、陳淑華超過四六三四份、林祈烽超過四四二七份、陳俞融破四○○○份，黃守達破三五○○份，陳雅惠、鄭功進突破三○○○份、謝家宜近三○○○份，顯示原台中市區的罷免收件數熱度不低。

艱困區僅謝志忠達到5000份

至於罷免顏寬恒、江啟臣及楊瓊瓔被視為「艱困區」，僅謝志忠達到「五○○○」門檻，包括曾威繳交罷團超過二五○○份，王立任、蕭隆澤、周永鴻及蔡成圭破一○○○份，楊典忠破五○○份、林德宇超過五○○份、張芬郁破四五○份、李天生二○○多份，張家銨則表示仍在努力。

嶺東保安公園 明草地民主音樂會

對此，曾朝榮說，在週日下午於水景福隆宮舉辦人民是頭家宣講，為罷免藍委連署進行最後衝刺，陳淑華也將在週六下午加辦連署快閃站，而何文海則說服務處每天開門不休息繼續衝刺，而艱困選區的如張芬郁及張家銨強調會繼續努力。

另罷團將於明天（十九日）下午於嶺東保安公園舉辦草地民主音樂會，衝刺連署份數。

議員陳俞融辦行動連署站，民眾反映熱烈。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法