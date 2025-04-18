頻遭攻擊 罷羅智強志工︰過激將提告

2025/04/18 05:30

羅揚言發動罷免簡舒培 簡反批：先交代政治獻金使用

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾」昨表示，罷免志工及多處連署點近來頻繁遭遇言語攻擊與肢體暴力，已嚴重危及志工人身安全，將不再容忍過激行為，會直接以違反選罷法第九十八條告發；此外，羅智強揚言不管罷免戰輸贏，將發動罷免民進黨市議員簡舒培，簡舒培昨奉勸說，與其每天批鬥她，不如交代清楚政治獻金如何使用，並向大安區民認錯道歉。

請繼續往下閱讀...

「大安強強滾」 遇言語、肢體暴力

「大安強強滾」九日宣布二階連署收件已達法定門檻，朝目標四萬份繼續努力；但罷免志工在東門市場、明曜百貨、大安站等多處連署點，頻繁遭遇言語攻擊與肢體暴力。十二日在明曜百貨，一中年女性口出惡言，直接毀損連署書；十三日在善導寺附近，桃園市政顧問、新黨副秘書長游智彬連番言語與動作挑釁志工，並拍攝直播；十六日也出現民眾意圖對志工出拳相向的暴力行為。

罷團︰勸導後不改善 蒐證告發

罷團表示，有人故意弄濕連署書、假意連署卻亂畫、毀損連署書，還有志工遭遇的不只是言語霸凌，甚至被以雨傘敲擊頭部、肢體推擠以及出拳威脅等惡劣行為，都已明顯違反《公職人員選舉罷免法》第九十八條，以及刑法上的毀損罪、強制罪或傷害罪等刑事責任。他們將不再容忍，即日起，如遭遇滋擾行為，經勸導後仍不改善，將立即蒐證告發。

簡舒培︰羅應向大安區民道歉

另一方面，羅智強揚言無論罷免結果，都將發動罷免簡舒培，簡舒培表示，罷免是每一個公民都有的權利，誰都有權提出；但一個已經通過罷免二階門檻、不斷投機跟落跑的立委要發動罷免在地深耕的市議員，「是滑天下之大稽，也是對台灣民主最大的諷刺與破壞」。她奉勸羅智強，與其每天批鬥她，不如交代清楚政治獻金如何使用，並向大安區民認錯道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法