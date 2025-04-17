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    多起國民黨部遭搜索》盧秀燕嗆濫用司法 綠營：是非不分

    針對檢調偵辦罷綠連署涉嫌幽靈連署，台中市長盧秀燕質疑濫用司法權力，自己非常不以為然。（記者陳建志攝）

    針對檢調偵辦罷綠連署涉嫌幽靈連署，台中市長盧秀燕質疑濫用司法權力，自己非常不以為然。（記者陳建志攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者陳建志、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕針對罷免綠委出現幽靈連署，國民黨已經有多個地方黨部遭到搜索，市長盧秀燕昨表示，罷免發起人沒有查核身分的權力，且都是辦藍不辦綠，讓人覺得濫用司法，非常不以為然；民進黨市議員則質疑，中選會針對有死亡連署一律告發，何來辦藍不辦綠之說？反批盧為選國民黨主席，已是非不分。

    盧秀燕表示，這樣的做法，第一是打壓民主，因罷免的連署人沒有查核身分的權力，第二是選委會已經除錯了，已經把這些不合格的剔除，如果還要重辦，那國家即是濫用司法的權力，第三是現在辦的是藍營，會給人覺得執政黨重辦、追殺在野黨。

    盧秀燕表示，他覺得這個事情對總統、對執政黨主席都不好，自己也非常不以為然。

    市議員陳淑華、王立任、何文海、曾威都表示，盧秀燕是要假裝法盲嗎？國民黨以及青年軍送出的罷免提議書動輒數十份，甚至超過一三○份死亡連署，明顯「抄」出問題，盧秀燕不自我反省作弊行為，還好意思推到「辦藍不辦綠」？根本是為了國民黨主席大位，刻意模糊焦點。

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