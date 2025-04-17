補件「喪失原籍證明」 陸委會：3類中籍人士可延期辦理

對於移民署要求約一萬兩千名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，陸委會昨天公布三類可申請延後赴中辦理。 （資料照）

2025/04/17 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署要求約一萬二千名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，陸委會副主委梁文傑昨進一步說明，對申請改以「具結方式」替代，再增加年滿七十歲、低收入戶兩種情況可具結，同時新增三類可申請延後赴中辦理。

具結替代 再增年滿70歲、低收入戶

梁文傑表示，考量部分人士是在二○○四年之前入籍台灣、相關身分資料佚失或找尋不易，或當事人短期內確有窒礙難行事由，赴中國辦理證件有一定困難，經相關機關會商後，提出替代處置方式。

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得申請改以「具結方式」替代分別為：赴中恐有人身安全疑慮者（例如政治、宗教等因素）；在中國出生、學齡前（未滿七歲）返台定居，主張從未在中設籍經主管機關審核確認者；因重大傷病且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者；二○一五年起未曾赴中者；年滿七十歲者；屬低收入戶無資力赴中者。

另有三類可申請「延後赴中辦理」，包括：一，因服刑、兵役、就學、家庭遭遇重大變故，或屬有急性病症無法於期限內搭機經出具醫師開立之不適航證明等事由者，於該等事由消滅後再展延三個月辦理期間。二，因照顧未成年子女、重大傷病、七十歲以上的親屬，得自收到內政部移民署原補繳通知後一年內繳附喪失原籍證明。三，當事人懷孕，自分娩或流產後一年內繳附喪失原籍證明。

須放棄中國身分 才能參選公職

梁文傑強調，政府雖提供「具結」或「延期辦理」暫行替代措施，但當事人如確實具有中國身分，在未放棄前，依法已不能保有中華民國公民完整權利，例如任職軍公教、登記為公職候選人等，也無法因本次具結而免除法律義務。

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