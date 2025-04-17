吳尚雨三人涉共諜案 聲請延押2個月

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉共諜案，檢方已向法院聲請延押禁見二個月。（資料照）

2025/04/17 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見，由於羈押期限將屆滿，台北地檢署為持續追查外洩秘密範圍、數量、金流、共犯等，上週已向法院聲請延長羈押禁見邱世元、黃取榮，昨天再向台北地院聲請延長羈押禁見吳尚雨兩個月。

台北地院今日將提訊邱、黃兩人開庭，吳尚雨部分尚未排定開庭日期，何仁傑才剛收押、羈押期限尚未屆滿。

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檢調查出，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友、資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑。

檢調追查，賴清德當選總統後，吳獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；何仁傑則在吳釗燮擔任外交部長期間，蒐集外交部重要情資交給黃，同樣由黃交給中國情治人員，之後再交付數萬元報酬給予吳、邱、何等人。

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