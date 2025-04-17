賴清德：黨公職、黨工 赴中港澳須報備

兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，在國安法制完備前，民進黨將採取三點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。（民進黨提供）

2025/04/17 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕近日接連爆出民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，在國安法制完備前，民進黨將採取三點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。

黨內共諜案連環爆 祭3措施防滲透

賴清德說，境外敵對勢力對台灣的滲透力道日益增大，除認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外，近來更發現有數起民進黨員涉及共諜案件，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，及法律最嚴厲的制裁。

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賴指出，對意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，民進黨不是今天才開始被滲透，從多少黨公職卸任後對國家主權的立場大轉變就能了解。

他說，面對中共的滲透，民進黨的立場一貫且明確：一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦，也請立院黨團支持強化國安、防止滲透的相關修法，並儘速通過。

賴清德指出，在國安法制尚未完備前，民進黨將採取下列三點做法：第一，民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸情形，建立事前報備、事後報告機制；第二，中央黨部和各地團隊透過定期課程、講座，協助黨工、黨公職強化國安法治意識教育；第三，針對黨籍立委及各縣市議員助理，請各黨團訂定相應規範或機制，加強助理國安意識教育。

賴也表示，台灣面臨天然災害，及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅，他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，強化全社會防衛韌性，是應對未來天災地變及極端情境挑戰的核心政策，準備得越充分，就越不畏懼突發的危機。

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