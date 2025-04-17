為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：黨公職、黨工 赴中港澳須報備

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，在國安法制完備前，民進黨將採取三點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。（民進黨提供）

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，在國安法制完備前，民進黨將採取三點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。（民進黨提供）

    2025/04/17 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕近日接連爆出民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，在國安法制完備前，民進黨將採取三點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。

    黨內共諜案連環爆 祭3措施防滲透

    賴清德說，境外敵對勢力對台灣的滲透力道日益增大，除認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外，近來更發現有數起民進黨員涉及共諜案件，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，及法律最嚴厲的制裁。

    賴指出，對意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，民進黨不是今天才開始被滲透，從多少黨公職卸任後對國家主權的立場大轉變就能了解。

    他說，面對中共的滲透，民進黨的立場一貫且明確：一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦，也請立院黨團支持強化國安、防止滲透的相關修法，並儘速通過。

    賴清德指出，在國安法制尚未完備前，民進黨將採取下列三點做法：第一，民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸情形，建立事前報備、事後報告機制；第二，中央黨部和各地團隊透過定期課程、講座，協助黨工、黨公職強化國安法治意識教育；第三，針對黨籍立委及各縣市議員助理，請各黨團訂定相應規範或機制，加強助理國安意識教育。

    賴也表示，台灣面臨天然災害，及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅，他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，強化全社會防衛韌性，是應對未來天災地變及極端情境挑戰的核心政策，準備得越充分，就越不畏懼突發的危機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播