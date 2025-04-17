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    美參院亞太小組主席率團訪台 AIT：美致力強化與台夥伴關係

    美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席、共和黨籍參議員瑞克茲（左起）、民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯與共和黨籍參議員泰德．巴德訪問團昨抵台。（圖取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席、共和黨籍參議員瑞克茲（左起）、民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯與共和黨籍參議員泰德．巴德訪問團昨抵台。（圖取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    2025/04/17 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲率跨黨派參議員訪問團昨抵台，美國在台協會（AIT）指出，代表團將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全、貿易與投資等議題，凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係。

    瑞克茲訪團將會見賴總統

    瑞克茲訪團十六日至十九日訪台，AIT說明，訪台行程是瑞克茲出訪印太地區的一部分，代表團還有民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯與共和黨籍參議員泰德．巴德同行。

    AIT表示，代表團將與台灣高層領袖進行系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資等重要議題，此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放印太地區的共同承諾。

    瑞克茲訪團在台期間將會見總統賴清德，並接受副總統蕭美琴及外交部長林佳龍款宴，外交部說明，訪團將與我方就台美夥伴關係、台海安全情勢及印太安全強化等議題交換意見。

    外交部指出，此行是瑞克茲今年出任參議院外委會亞太小組主席後首次出訪，將台灣納入訪問行程，展現對台灣安全及台美夥伴關係的高度重視；昆斯曾於新冠疫情升溫之際，搭乘軍機來台宣布捐贈我國疫苗的消息，並於去年五月參加我國總統就職典禮後首個美國聯邦參議員訪團訪台，經常發動或連署友我議案；巴德也經常公開發表友台言論，是台灣的堅實友人。

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