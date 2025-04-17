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    通過友台4動議 荷蘭國會反對中國升高情勢

    荷蘭國會眾議院於海牙當地時間十五日下午通過四項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」。圖為荷蘭國會眾議院議場。（法新社檔案照）

    荷蘭國會眾議院於海牙當地時間十五日下午通過四項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」。圖為荷蘭國會眾議院議場。（法新社檔案照）

    2025/04/17 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕荷蘭國會眾議院於海牙當地時間十五日下午通過四項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」。外交部昨形容，荷蘭國會以「四箭齊發」方式通過動議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台。

    林佳龍：期待台荷半導體等領域推進合作

    荷蘭民六六黨（D66）眾議員、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特等多位跨黨派議員，十五日提出四項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織」。

    外交部表示，荷蘭國會以「四箭齊發」方式通過動議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，包括反對中國在區域內大規模軍演、重視台海和平及再次派軍艦行經台海、協助台灣因應美國關稅政策並強化台荷經貿互動、促進台荷雙邊高階官員互訪，以及在世界衛生大會（WHA）場域鎮發言支持台灣參與等，牽涉議題皆攸關台灣重要利益，彰顯荷蘭國會議員對支持台灣具有高度共識。

    外交部長林佳龍表示，台荷關係日益緊密，荷蘭國會挺台力道更逐年上升，尤其荷蘭是總統賴清德五大信賴產業的重要合作夥伴，期待未來台荷雙方在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域持續推進合作。

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