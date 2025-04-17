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    防中共滲透 顧立雄：軍人涉密最嚴7年持續查核

    國防部長顧立雄昨在立法院外交及國防委員會答詢時透露，國防部二月十三日已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，為不同密等的接密（接觸機密）層級訂定不同查核深度，最嚴格將在七年內持續深度查核。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄昨在立法院外交及國防委員會答詢時透露，國防部二月十三日已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，為不同密等的接密（接觸機密）層級訂定不同查核深度，最嚴格將在七年內持續深度查核。（記者劉信德攝）

    2025/04/17 05:30

    視接觸機密層級 訂定不同查核深度

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國加大對台滲透力道，國防部長顧立雄昨在立法院外交及國防委員會答詢時透露，國防部二月十三日已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，為不同密等的接密（接觸機密）層級訂定不同查核深度，最嚴格將在七年內持續深度查核；另外，國軍去年已進行全面性查核，原則查核期限為三年，遇接密等級提升、職務異動、晉升、派任專案等皆額外實施。

    原則查核期限三年 職務異動晉升等額外實施

    針對共諜案頻傳，民進黨立委陳冠廷關切人員接密查核機制問題，顧立雄表示，國防部人員查核由軍事安全總隊負責，且已於二月十三日訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，主要涉及「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」級實施不同深度的查核，最嚴格查核期間為七年持續性深度查核。

    顧說明，查核頻率部分，原則上期限是三年，但若期間有發生接密等級須提升、職務異動、晉升、派赴專案任務等例外，將會再行查核。他指出，國防部去年已做全面性查核，未來會持續仿效美軍做法，即以實際接觸機密的情況劃分等級，而非階級或身分。

    官兵持五星旗拍片 立委斥政戰局「搞什麼？」

    顧立雄曾於二○二○年至二○二四年擔任國安會秘書長，他坦言當時任內仍是透過呈報、勾選人員接密範圍進行核可。對此，陳冠廷強調，希望查核機制能被導入最高國家安全機關，接密等級應以「機制」而非「人」進行，以免因省事而便宜行事，令機敏資料外洩。

    另針對國軍威海營區、士林憲兵隊部分官兵淪共諜，涉收取利益在營區手持五星旗拍投降片等案情因司法判決而曝光，民進黨立委王定宇在質詢台上動怒，斥責政戰局「在搞什麼？」大多數國軍盡忠職守，老鼠屎卻層出不窮，究竟是結構性組織問題，還是管理漏洞？王指出，揮舞五星旗實質傷害不高，一旦軍民間的信任關係受損，防衛韌性上就很難爭取台灣社會支持的力量。

    為強化反情報執行能力，王定宇提案，建請國防部研議將軍事安全總隊軍職、聘僱人員納入「情工加給」範疇，補起情工法二○○五年後法定責任與待遇不符的落差，全案無異議通過。

    王說，針對近年共諜案頻傳，立委可以給予軍安總隊、政戰局等單位最嚴厲的要求，將害蟲抓出來處以重刑懲治，但也盼能給予國軍充足、公平的支持。

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