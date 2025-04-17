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    罷15綠委 無效連署共19844份》綠批藍顛倒是非踐踏司法

    民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會，批評國民黨主席朱立倫只會推卸責任。 （記者羅沛德攝）

    民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會，批評國民黨主席朱立倫只會推卸責任。 （記者羅沛德攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者陳昀、陳政宇、施曉光／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄、民進黨發言人吳崢昨召開記者會指出，國民黨發動罷免民進黨十五位區域立委，系統性抄名冊所產出的不合格、無效連署書高達一萬九八四四份，司法單位依法調查天經地義，國民黨顛倒是非、踐踏司法來政治操作，令人不齒。

    吳崢指出，公民團體罷免國民黨立委的連署合格率超過九成，國民黨主導罷免民進黨立委的不合格率卻動輒三、四成。公民團體罷免共卅五席國民黨立委，僅零星十二份死亡連署，反觀國民黨發動罷免十五位民進黨立委，無效連署高達一萬九八四四份，清楚顯示，國民黨就是在抄名冊，司法單位依法調查有無造假簽名、濫用個資涉犯偽造文書罪，天經地義。

    莊瑞雄表示，國民黨發動政治鬥爭，卻發生如此大規模、集團性的偽造行為，且發起連署的相關人士已被聲押，如此明目張膽的觸法行為，國民黨的領導人朱立倫，至今完全不向社會說明為何造假如此嚴重？穿幫了就攻擊民進黨，卻對黨內青年軍的犯罪行為隻字不提。

    立院民進黨團幹事長吳思瑤指出，台北市政府秘書長、選委會主委李泰興在市議會答詢時曾說過，死亡連署最主要是戶政事務所查對出來的結果，連署資料是地方政府核對與提報，而非中選會查的。若國民黨要抗議，應該去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不要找錯對象。

    國民黨主席朱立倫昨天主持中常會發表談話則指出，這幾天是台灣司法最黑暗的日子，司法成為獨裁者揮向在野力量的大刀，他強調，中選會移送的四十一件偽造不實連署，國民黨都堅決反對錯、假、偽、抄，但司法單位不可以專門打擊在野黨，這幾天全台大搜索、大交保、大收押，司法單位辦案態度比辦共諜、共產黨還嚴重。

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