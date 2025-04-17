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    罷免桃二立委涂權吉 跨過二階門檻

    桃園市罷免國民黨立委涂權吉連署收件數，「全力一擊」團隊宣布達標二階門檻三○八七二份。（記者黃政嘉攝）

    桃園市罷免國民黨立委涂權吉連署收件數，「全力一擊」團隊宣布達標二階門檻三○八七二份。（記者黃政嘉攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者黃政嘉、鄭淑婷／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」民團續拚罷免國民黨立委的第二階段連署收件數，「全力一擊」罷免第二選區立委涂權吉的罷團，今將宣布達標二階門檻三萬八七二份，會和最先達標的「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭的團隊一樣，都朝安全值努力衝高。

    罷涂案領銜人Rick昨天強調，連署收件份數達法定門檻，不代表通過二階連署，必須考量會有不合格的連署書、第一階段合格提議人（三九六五位）不能作二階連署人等因素，團隊收件至四月廿七日，週末各地有小蜜蜂收件，衝高安全份數。

    「罷呂清玲」罷免第五選區立委呂玉玲團隊前天突破兩萬一千份，離門檻兩萬八○六四份仍有段差距，罷呂志工張先生說，這兩週將空白連署書、罷免文宣捲成「連署捲」，投進家戶信箱，從陸續寄回的有摺痕連署書，顯示此舉有效，但龍潭區三坑、三水、三和等里的連署收件情況，看民進黨議員是否能協助。

    議員劉仁照表示，罷呂案二階起跑後，服務處收逾一八七○份連署書給罷團，上週平鎮、龍潭「人民是頭家」政策宣講會後，連署熱度上升，第五選區是較艱困的深藍範圍，怕得罪人的鄉親本來不敢表態，現在也開始站出來。

    「春季青鳥─傅崐萁集團究責會：立委呂玉玲」，明晚在新勢公園水尾田頭伯公舉行，台灣經濟民主連合召集人賴中強、立委王義川等人宣講，邀鄉親挺身連署淘汰不適任立委。

    桃林鐵路桃園區寶山街入口處的長椅，是罷免牛煦庭案的罷團小蜜蜂連署站點，昨卻遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭，疑是惡意行為，市府養工處獲報派員到場清理；罷牛志工表示無法苟同潑糞行為，若破壞者是為了反罷牛，他們會更勇敢地推廣罷免。

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