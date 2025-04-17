罷綠委涉幽靈連署》藍板橋黨部主任等6人交保 檢將抗告

藍板橋黨部主任等6人交保

2025/04/17 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸四名立委涉造假連署案，初步掌握確實抄錄名冊情事，其中罷免蘇、吳的名冊疑來自國民黨青工會，罷免李、張案抄錄情形背後疑有國民黨新北市板橋及三重黨部介入，昨依偽造文書及個人資料保護法等罪嫌，聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認及黨工蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇與志工應大華，以及罷免蘇、吳總召王昱人，罷蘇領銜人譚鎮耀共六人，新北地院昨晚裁定六人分以三萬至廿萬不等金額交保。新北地檢署將提抗告。

其中，謝慶認、羅大宇、王昱人、譚鎮耀四人各廿萬元交保，應大華十五萬元、蔡甘子三萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

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檢調前天兵分卅路直搗國民黨新北板橋及三重兩區黨部，帶回廿六名被告及十一名證人，昨凌晨訊後聲押謝慶認等六人；至於罷免蘇巧慧案備補領銜人蔡承睿，罷免吳琪銘領銜人李清祥與備補領銜人顏秀連，罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪及備補領銜人賴志宏，罷免李坤城領銜人宋建樑與備補領銜人陳冠至等被告，訊後以五萬至十二萬不等金額交保，證人請回。

宋建樑八萬元交保

被告當中，以宋建樑最受矚目，因為他之前被質疑死亡連署過多時，曾以戲謔方式回應媒體：「很可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，前天深夜前往地檢署複訊時，又配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引起撻伐；檢方訊後諭令他八萬元交保。

據悉，罷免蘇巧慧等四名立委涉造假案，大致可分為三種態樣，一是冒名連署、二是重複連署，第三為死亡連署、亦即提議人連署罷免前已死亡，以蘇巧慧罷免案為例，死亡連署共八十四件、重複連署四十三件，至於死亡連署最高者，為罷免張宏陸案，合計一八○件。

檢確認筆跡 部分連署為抄錄

據了解，這些虛假連署破綻百出，最明顯的就是筆跡相同，甚至還有過往黨員被寫進連署書，後來才知曉。檢調著手偵辦後亦從筆跡確認部分連署為抄錄，且罷免蘇、吳的名冊疑來自國民黨青工會，罷免李、張案背後有國民黨新北市板橋及三重黨部力量介入；涉案人對冒名連署否認到底、重複連署則說是內部作業疏失，死亡連署推說無法把關。

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