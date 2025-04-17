宋建樑宣揚納粹》民眾黨、基進、時力齊聲譴責

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前天赴新北地檢署應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發抨擊。（記者王藝菘攝）

2025/04/17 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前天赴新北地檢署應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發抨擊。台灣基進主席王興煥昨痛批，國民黨是中國來的納粹，台灣人有義務用大罷免，讓全世界知道台灣社會對納粹零容忍。民眾黨、時代力量亦對宋建樑的納粹行為發布聲明譴責。

王興煥：國民黨是中國來的納粹

民眾黨表示，絕對不容許帶有極端暴力及種族歧視象徵，在台灣內部發酵及蔓延，更不希望鼓吹暴力、仇恨的行為，破壞台灣的民主人權價值。

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時代力量則批評，宋所展現的極端姿態，與台灣社會長期以來追求民主、自由與人權的核心價值背道而馳，喊話國民黨應立即對此事件做出回應，向國內外社會正式道歉，並對宋建樑的行為進行明確懲處，以展現負責任政黨的基本態度；同時也呼籲國際社會理解，這起事件是極端個體所為，絕不代表台灣主流社會價值。

王興煥指出，國民黨員宋建樑公然配戴納粹臂章，國民黨主席朱立倫竟不認為有任何不妥，已是不配存在民主政體中的政黨，主張、宣傳、頌揚納粹是人類文明的紅線，因為納粹是種族屠殺、是反人類，是極端限制自由、抹滅差異與多元。

王興煥認為，轉型正義最重要的標的就是國民黨，這個政黨就是中國來的納粹，犯下種族屠殺等反人類罪而未受制裁，也不知懺悔。「我們不用寄望國民黨迷途知返，台灣人有義務用大罷免的結果，讓全世界知道台灣社會對納粹零容忍。」

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