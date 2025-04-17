宋建樑宣揚納粹》朱上午辯護 下午改口

國民黨主席朱立倫昨下午主持中常會，改口表示，法西斯、納粹獨裁為全民唾棄，共產獨裁國民黨也堅決反對。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 05:30

〔記者施曉光、劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城案的領銜人宋建樑前天配戴納粹卐字臂章、舉納粹手勢，並手持希特勒著作前往地檢署，德國在台協會痛批無恥，以色列駐台辦事處聲明強烈譴責；國民黨主席朱立倫昨日上午受訪時一度辯稱，宋的行為是在諷刺民進黨惡質獨裁，但到了下午主持中常會時改口表示，法西斯、納粹獨裁為全民唾棄，共產獨裁國民黨也堅決反對。

先說是反諷 後稱全民唾棄

由於宋建樑爭議的火越燒越大，國民黨昨日中常會後還由發言人出面切割，強調國民黨不認同也絕不允許操作歷史不幸事件，要予以譴責，同時澄清該黨青年團從未有過這個團員，而且宋建樑多次宣稱與國民黨毫無關係。

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國民黨文傳會主委林寬裕表示，德國在台協會批評這個無恥的動作，一點都沒有錯，國民黨不認同也絕對不允許操作這些歷史不幸事件，對於二戰期間猶太民族所遭遇的，國民黨感同身受，因此絕對予以譴責。

國民黨副發言人、青年團執行長鄧凱勛表示，青年團與國民黨態度一致，絕對強烈譴責任何人不論出於任何目的，用錯誤的手段傳達不正當的訊息或是不正當的消息給國人，國民黨絕對強烈譴責並唾棄。

據傳宋建樑曾經加入國民黨，媒體昨關切宋建樑是否仍為黨員？鄧凱勛回應，這幾天有很多網友翻出來，宋建樑在社群媒體上自稱創立中華法西斯黨，並多次宣稱與國民黨毫無關係，國民黨青年團也從來沒有這一名團員。

記者進一步向國民黨組發會查詢，但無人出面說明；林寬裕則稱並不了解，宋說自己有一個政黨，與國民黨沒有關係，至於是否具有黨籍並不重要，因為不管是哪一個政黨，宋的行為都不會被接受。

國民黨昨天還透過官方臉書指出，該黨自二戰以來，參與八年抗戰，與世界民主陣營並肩對抗納粹與軍國主義，是以血與淚換得民主自由，為自由世界秩序奮戰不懈，「要談『反對法西斯』，國民黨絕對有資格」；並指控二○○一年拿納粹象徵入政治宣傳的就是時任民進黨文宣部主任鄭運鵬所主導製作的廣告，以希特勒畫面當作宣傳素材，讓台灣形象大傷，至今未曾真正道歉反省。

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