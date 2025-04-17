宋建樑在媒體群組 以納粹敬禮口號留言勝利萬歲》新北民進黨團怒轟 傷害台灣形象

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前天赴新北地檢署應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發抨擊。（記者王藝菘攝）

2025/04/17 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕四位新北市民進黨籍立委被提議罷免，發生幽靈連署情事，檢調已展開偵辦，其中，罷免綠委李坤城的「三月圍城」罷團領銜人宋建樑被移送複訊時，配戴納粹「卐」字的紅臂章、手持希特勒自傳「我的奮鬥」，還故意在媒體鏡頭前行納粹禮，昨天凌晨又在媒體聯絡群組用德文的納粹敬禮口號留言「勝利萬歲」，德國和以色列等駐台單位昨強烈譴責。

新北市議會民進黨團昨抨擊說，如此脫序的行為已嚴重傷害台灣的國際形象，要求國民黨道歉。國民黨新北市黨部僅回應說，這是個人行為、沒有評論；民進黨市議會黨團怒批切割、甩鍋。

請繼續往下閱讀...

李坤城被提議罷免案，第一階段的第一次送件有一三九件死亡連署，擔任「三月圍城」罷團領銜人的宋建樑，當時受訪說「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」、「亡者看不下去而爬起來連署」，他的言論曾引發爭議。

繼「還魂論」之後，宋建樑前晚又因納粹裝扮、行為引來負評，昨天凌晨二時多，他主動在媒體群組用納粹的敬禮口號留言「各位晚安，Sieg heil（德文，勝利萬歲之意）！」

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副總召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈等人怒批說，國民黨未針對「死人連署」具體反省，被檢調偵辦後號召民眾施壓、試圖影響司法公權力的運作，國民黨主導的罷免案還讓年輕人成為代罪羔羊，毫無擔當。

山田摩衣表示，宋建樑竟戴著納粹的「卐」字紅色臂章到新北地檢署複訊，手上拿著宣揚德國納粹黨的思想綱領「我的奮鬥」、斜舉手臂進行納粹敬禮，誇張脫序的行為已引起德國、以色列的駐台單位撻伐，嚴重傷害台灣的國際形象；國民黨青年軍頻出狀況，國民黨不能光速切割，應該說明幽靈連署和宣揚納粹的種種爭議，向社會大眾道歉。

民進黨新北市議員卓冠廷也抨擊說，國民黨應針對自家青年軍崇拜納粹的「大戲」向國際道歉，也要為亡者連署向亡者與眷屬道歉，「這個黨還沒有走入歷史，是因為台灣人的慈悲」，藍營把台灣人的善良當成垃圾，台灣人還有什麼理由縱容？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法