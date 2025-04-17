各政黨都不應該以毛澤東、德國納粹為學習榜樣》賴：反共、反納粹才能護民主

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑涉不實連署，前晚赴新北地檢署接受應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢。（記者王藝菘攝）

2025/04/17 05:30

〔記者陳昀、陳政宇、李文馨、謝君臨／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前天應訊時公開配戴納粹臂章，手持希特勒著作「我的奮鬥」、並行納粹致敬手勢，各界強烈批判。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，台灣任何政黨，都不應以毛澤東為榜樣，每個政黨都要反共、反納粹，才能延續民主、自由、人權的生活。針對國民黨主席朱立倫第一次回應時聲稱宋是在「諷刺綠共」，民進黨抨擊朱嚴重失格，更讓國民黨獨裁本質露出馬腳。

朱扯綠共 民進黨批嚴重失格

賴清德在中常會上說，國際大屠殺紀念日活動前夕，我們必須清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人是事實，有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，也是事實，這不是以色列的宣傳，是國際社會公認的事實，包括德國都引以為戒。

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賴清德強調，台灣是民主法治國家，我們追求民主、自由、人權的文明生活，所以台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

針對朱立倫第一時間緩頰、稱宋建樑是在「諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共」，民進黨發聲明痛批朱立倫嚴重失格，應收回不倫不類的比喻，並向六百萬大屠殺受難者家屬與遺族道歉，納粹大屠殺是人類歷史最醜陋的罪行，朱不應該以輕蔑的政治語言回覆，而是以最嚴肅、沉重的態度面對錯誤。

朱應向大屠殺受難者家屬道歉

民進黨質疑，朱立倫不僅完全沒道歉，連最基本的表達遺憾都說不出口，反而全力護航，代表著台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑，讓人懷疑國民黨是否為「納粹大屠殺否定者」，更讓國民黨獨裁本質露出馬腳，這個獨裁政黨沒有因為台灣民主化而進化，更不斷傷害台灣國際形象，選擇與邪惡軸心國家站在一起、與民主同盟的理念背道而馳，令人感到極度沉重且遺憾。

民進黨發言人吳崢也質疑，國民黨立委葉元之、廖先翔、羅明才、林德福當天在新北地檢署前高舉「正義青年加油」聲援宋建樑，原來國民黨認同納粹思想的青年軍？這就是國民黨口中的正義青年？

李坤城強調，這是非常嚴重的國際問題，宋建樑是國民黨員，朱立倫及國民黨新北市黨部不要切割，朱更應出面道歉，否則就代表支持宋的行為。

立院民進黨團則以多國語言向國際發聲，強調台灣是自由民主、捍衛人權的國家，並批評藍營青年軍貽笑國際、讓台灣蒙羞，國民黨必須鄭重道歉。

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