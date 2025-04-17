遞件變更設計 鼎越申請取消京華城20％容獎

負責京華城開發案的鼎越公司於本月九日掛件申請變更設計，取消廿％都市計畫容積獎勵。（資料照）

2025/04/17 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲於京華城（現為京華廣場）容積率案涉圖利、收賄等罪被起訴，負責此開發案的鼎越公司於本月九日掛件申請變更設計，取消廿％都市計畫容積獎勵。台北市都市發展局表示，本案原核定實設容積率為八四○％，取消廿％容獎後，實設容積率為七二八％，預計三個月內完成行政程序。

實設容積率降為七二八％

當時擔任市議會京華城調查小組召集人的國民黨議員游淑慧認為，市府應儘速取消細部計畫案的協議書，鼎越才不會再有取得容獎翻盤的可能。

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京華城容積率歷經多次變更，在柯文哲任內暴增至八四○％，台北地檢署認定柯文哲等人涉在京華城案中收賄、圖利等罪嫌，讓鼎越開發獲得廿％容積的不法利益，起訴柯文哲、前副市長彭振聲、時任都發局長黃景茂、議員應曉薇及威京集團主席沈慶京等人，全案於台北地院審理中。

台北市議會各黨派於上會期做成綜合決議，要求市府撤回京華城廿％容積獎勵，回歸原都市計畫，廢止違法容積；北市府表示將邀集專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家共同討論。柯文哲起訴後，鼎越曾在一月十五日市府專家會議前一天深夜，主動向市府表示願意申請建照變更設計，暫緩有爭議的廿％容獎。

預計三個月內完成行政程序

都發局表示，依申設單位提送面積檢討資料，本案原實設容積樓地板十三萬八四七四平方公尺，本次變更設計取消廿％都市計畫獎勵後，實設容積樓地板十二萬○一○．八平方公尺。

都發局長簡瑟芳昨表示，正進行行政審查，相關行政程序會在九日起三個月內完成。

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