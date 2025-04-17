自由日日Shoot》無恥！ 藍罷團扮納粹 德以駐台代表痛斥

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前晚赴新北地檢署複訊時，竟戴納粹臂章、行納粹禮，引發高度爭議。（資料照）

2025/04/17 05:30

朱護航稱反諷 挨批才改口

〔記者黃靖媗、陳昀、謝君臨／台北報導〕全台罷免幽靈連署狀況頻傳，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前晚赴新北地檢署複訊時，竟戴著象徵納粹「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作「我的奮鬥」，並比納粹敬禮手勢，引發高度爭議。德國在台協會昨以「無恥」形容宋建樑的行為，並表示最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅也對此表達深切關切與強烈譴責。

宋建樑戴納粹臂章、行納粹禮 引爭議

對於宋的行為，國民黨主席朱立倫第一時間回應聲稱，這是在「諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共」，稍晚才改口納粹獨裁為全民唾棄。民進黨批評，朱立倫完全沒有道歉，反而全力護航，代表著台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑；李坤城說，宋建樑是國民黨員，朱應出面道歉。

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德國在台協會指出，很多媒體已經報導宋建樑十五日無恥的行為。毫無疑問，宋故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害。

德國在台協會表示，納粹政黨在統治期間，讓歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與殘害，大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。他們對此行為表示最強烈的譴責。

以色列駐台代表游瑪雅表示，這些標誌象徵仇恨、種族歧視與極端暴力，使用這些標誌極度不敬、不恰當，他們對此表達深切關切與強烈譴責。

游瑪雅認為，這類行為與台灣珍視的核心價值─民主、包容、人權與相互尊重─嚴重背離，他們希望透過對猶太大屠殺歷史的更深入理解，能防止類似事件再次發生，並促進建立一個更加尊重與包容的國際社會。

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