基隆》罷免進二階 張之豪︰沒在怕 鄭文婷︰願受檢驗

罷免民進黨基隆市議員鄭文婷進入二階連署，鄭文婷回應願意接受民主機制檢驗。（鄭文婷提供）

2025/04/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會十四日發布，新增民進黨基隆市議員張之豪與鄭文婷進入罷免二階連署，對此，張之豪說「全面奉陪，犧牲議員換立委（意指國民黨林沛祥），值得」；鄭文婷回應說，願意接受民主機制的檢驗，但外界質疑連署造假，希望基隆地檢署正視。提議推動罷免綠營基市議員的公民團體「基隆市公共事務學會」會長韓吉元表示，等收到中選會公文及二階連署表格後，全面展開二階連署。

謝國樑：對罷免不鼓勵、不支持

對此，基隆市長謝國樑表示，對於罷免他一直都不鼓勵，也不支持。大家都了解，當第二階段連署一旦成案，就意味過去選舉投票的法定效力喪失，要看第三階段最後投票結果，而非看兩者的比例，這樣子很不公平。

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張︰犧牲議員換一個立委 值得

張之豪說，「既然他們這麼瞧得起我，我也只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪。犧牲掉我一個議員換他一個立委，值得。我的回應：沒在怕的，just bring it（中文意思為放馬過來）」。

連署造假疑慮 鄭促基檢積極偵辦

鄭文婷指出，擔任民代問政監督，不是為了討好，而是為了讓人民生活更好，她願意接受民主機制的檢驗，但當罷免出現連署造假、動員疑慮時，基隆地檢署是否也該像台北與新北地檢署，正視社會疑問積極偵辦。

罷團︰罷藍或罷綠 基隆民眾意願減

張之豪罷免案領銜人游正義則表示，將在安樂區增設更多的連署站，力拚第二階段連署目標過關；但鄭文婷罷免案領銜人紀文荃指出，基隆可能與其他縣市不太一樣，有許多民眾都對罷免感到厭惡，不管罷藍或是罷綠，民眾連署罷免的意願減少，二階段目標要過關，雙方可能都很辛苦。

罷免民進黨基隆市議員張之豪進入二階連署，張之豪回應，「犧牲議員換立委，值得」。（福取自張之豪臉書）

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