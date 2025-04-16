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    北市》罷免羅智強二階達標 王欣儀掛宣傳看板引聯想

    國民黨北市議員王欣儀近期掛起政績宣傳看板。（民眾提供）

    國民黨北市議員王欣儀近期掛起政績宣傳看板。（民眾提供）

    2025/04/16 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免進入白熱化，罷免北市國民黨立委羅智強團體「大安強強滾—罷免羅智強」上週宣布二階連署達標，巧合的是，曾禮讓羅智強參選立委的現任台北市議員王欣儀，隨後也掛起市政成績看板，引人聯想。地方人士直言，羅智強在地經營不深，先前離開台北市又回鍋卡位大安區立委，與黨內同志廝殺刀刀見骨，當然很多人等著他落馬要接棒。王欣儀則強調，看板是備戰議員選舉而掛，會力挺羅智強。

    王︰為備戰議員 會力挺羅智強

    回顧羅智強擔任民意代表生涯，二○一八年以第一高票當選藍營鐵票倉—北市大安、文山區議員，不過一屆都沒做完，就宣布要參選台北市長，最終未果；二○二二年，羅又說要選桃園市長，當時連議員都辭了，還到桃園置產，但黨中央提名張善政，讓他的市長夢再度落空。

    二○二四年大選，羅智強宣布要回大安區參選立委，但當時被看好參選的是資深議員王欣儀，羅為此懇請王不選，王不僅禮讓羅智強，還跨刀擔任羅的競選總幹事，為羅引發的地方基層反彈聲浪背書。

    地方人士指出，羅智強一屆議員都沒當完就跑去選桃園，又回鍋大安區卡位，讓藍營內部有所不滿，且當時羅回來在初選階段也殺得很難看，當時大家畏懼羅有媒體聲量，因此對其態度較為保留；此外，羅智強一直以來偏重空戰風格，議員時期就不跑基層，只有在選舉年才頻繁露面，甚至還曾發生認不出里長的狀況，也讓基層有所不滿。

    王欣儀表示，近期自己在大安、文山區陸續掛上政績看板，如爭取捷運電扶梯、公館圓環拆除等，是為了提前備戰明年的議員選舉，並非有心人士炒作接羅智強的棒。

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