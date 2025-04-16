北市》李彥秀違建未處理 綠議員批蔣萬安雙標

2025/04/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕北市國民黨立委李彥秀家族的建物占用防火巷，民進黨議員洪婉臻、張文潔昨質疑市府去年大張旗鼓拆占用防火巷違建兩千多件，卻不拆立委的違建，質疑「雙標」；建築管理工程處處長虞積學表示，李家違建屬防火巷既存違建，配合污水下水道等公共管線施作專案排拆；另一類防火巷新違建，即報即拆。

去年民眾防火巷違建拆2千件

政治評論員溫朗東昨告發李家違建阻礙消防交通，獲取土地利益，與建管處長虞積學圖利罪。李家違建也成為市議會工務委員會關切焦點，虞積學強調，處理標準一致，未圖利特定對象。

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虞積學表示，李家建物是一九九○年的使用執照，從航測圖看自一九九二年就有，是既存違建；有公安疑慮的既存違建，依據「台北市違章建築處理規則」第廿五條列優先查報對象，但考量影響公安的程度、執行人力與資源限制，「防火巷」的既存違建非廿五條處理範圍，而是依第廿六條「專案」進行，目前公共工程查報，未列專案。

洪婉臻質疑市府去年宣傳優先查處危害公安違建，防火巷專案拆了兩千多件，要民眾勿存僥倖，卻只拆民眾不拆立委？張文潔也說，許多選民陳情防火巷違建，建管處還是拆除，「市民都要拆，為什麼李彥秀不用拆？」

國民黨議員汪志冰表示，不要因人設事、有針對性，大家一視同仁。她也有類似選民服務案件，「李彥秀的如果拆除，其他類似狀況的也應該一併拆除」，才不會有針對性。

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