罷團志工在台北大巨蛋旁遭驅離 遠雄致歉

台北市議員顏若芳質詢時揭露，有罷團志工日前行經大巨蛋外的公共開放空間，遭遠雄聘用的保全驅離。（顏若芳辦公室提供）

2025/04/16 05:30

顏若芳質疑蔣萬安放任違憲 限制移動自由 體育局︰已溝通 不影響行人即可

〔記者林承鴻／台北報導〕全國大罷免行動二階連署倒數，台北市議員顏若芳昨質詢時揭露，有罷團志工日前行經大巨蛋外的公共開放空間，竟遭遠雄聘用的保全驅離，甚至在現場聲稱「要保持『乾淨』的空間」，有影射污辱倡議罷免的志工不乾淨之嫌。她表示，該狀況不符合集會遊行或活動的定義，批評市長蔣萬安放任遠雄違憲限制人民移動自由。對此，台北市體育局回應，有跟遠雄溝通，只要不影響行人動線都可以自由通行。

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剷除黑芯控保全 影射「不乾淨」

罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」團隊表示，四月十一日團隊志工在街頭遊走倡議罷免議題，行經大巨蛋人行道時，遭遠雄保全人員驅離、跟隨，並干擾阻止，保全人員主管表示，「大巨蛋周邊土地範圍皆屬於遠雄集團管理，要讓大巨蛋保持中立，保持『乾淨』的空間」，認為在影射污辱倡議罷免的志工不乾淨。

顏︰公共開放空間 驅離無法源

顏若芳表示，罷團志工身處的大巨蛋廣場地面層屬於公共開放空間，管理單位僅能針對共用部分之清潔、維護、修繕等事項管理。她指出，現場志工僅有二名，並不符合集會遊行或活動的定義，遠雄卻在沒有法律依據狀況下，直接驅離罷團志工。

顏若芳說，私人單位規範公共空間已有引發違憲疑慮前例，二○一五年時，台北一○一計畫針對其廣場制定「台北一○一公共開放空間使用規定」草案，禁止在廣場出現標語、旗幟，引發社會譁然，當時諸多憲法學者都認為此舉有妨害言論自由之嫌。她質疑，如今遠雄重蹈覆轍，體育局、警察局悶不吭聲，難道背後是有蔣萬安授意，箝制言論自由大搞戒嚴嗎？

顏若芳要求體育局，發函責令遠雄不得違法隨意驅趕個別民眾，市府應該對所有公共空間有一樣的認知，要求開放空間管理機關謹守分際；另外，警察局若看到民眾遇類似狀況，應積極保護及協助。

警察局長︰警方頂多只會勸導

體育局綜合企劃科科長謝宏利表示，大巨蛋外人行道屬於遠雄委管範圍，有跟遠雄溝通，只要發傳單等行為不影響行人通行，民眾都可以自由通行。警察局長李西河也說，警方頂多只會勸導，原則就是不要影響行人。

遠雄︰將加強相關人員教育

對此，遠雄集團公共事務室經理夏至賢表示，上週末大巨蛋有職棒賽事進行，事發當時正開放觀眾進場，保全人員為了確保人流及逃生疏散動線乾淨順暢，希望引導罷團成員至外部公共空間，保全所說的「乾淨」空間，是基於動線「清空」安全考量，絕對不是影射相關團體。遠雄集團對於保全人員用詞不精準，造成議員及團體誤會深感抱歉，表示會持續加強相關人員教育，讓表達更為精確；未來遇到相同情況，也會同步通報主管機關協助處理，兼顧民眾權利與球迷安全。

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