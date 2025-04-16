中大生辦罷免連署 網友涉恐嚇

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

2025/04/16 05:30

留言想「借硝化甘油給驚喜」 因是爆炸物 警方將通知當事人到案

〔記者周敏鴻、李容萍／桃園報導〕中央大學一群學生本月十日在校園自發舉辦罷免連署行動，但是承辦學生卻發現在社群網站Dcard上，有使用者針對活動留言：「有沒有化學系的能借一下硝化甘油，我想給跑去簽的人一點驚喜。」中大校方獲悉後已報警處理，中壢警分局興國派出所受理後行為人恐涉犯恐嚇罪，正積極偵辦中，將通知當事人到案說明後依法送辦。

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罷團譴責所有暴力、威脅

罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora昨表示，此由中大學生自發舉辦的連署行動，旨在和平、理性地表達公共議題立場，因為硝化甘油為極高敏感性、高危險性的爆炸物，網友這個借硝化甘油給驚喜的言論極不妥當，已超出言論自由或「開玩笑」的範疇，構成對參與者的公然威脅，令人震驚與憤怒。團隊譴責所有的暴力和威脅行為，她自己作為曾經的太陽花學運一員，全力支持學生參與社會運動的自由。

中大校方人員回應，教育應本中立原則，學校場地不得出借政黨從事相關的活動，學校雖尊重學生參與公共事務與言論自由的權利，但應不影響到他人、涉及詆毀或影響公共安全；中壢警分局長林鼎泰強調，若涉及恐嚇、威脅或影響公共安全之虞，警方將依法偵處。

罷牛煦庭團隊 尚缺1.1萬份連署書

另方面，「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第一選區立法委員牛煦庭公民團體領銜人、牧師陳曉煒前天宣布，罷牛第二階段連署書已超過三萬四千份；他強調，「並沒有連署達標這件事」，因為連署書當中，一定會有被剔除掉的部分，團隊希望連署書的份數，至少要達到四萬五千份，才算是安全門檻。

陳曉煒說，目前收到的連署書雖已超過第二階段連署書的門檻三萬三九七○份，但團隊不敢鬆懈，希望五月二日收件結束前，能再增加一萬一千份連署書，希望尚未連署的民眾踴躍參與連署。

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