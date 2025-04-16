《新竹》關埔國小跑道完工 議員：竹市府收割前朝

竹市議員劉彥伶酸高虹安、邱臣遠市府2年多來只會收割。圖為延宕2年多完工的關埔國小跑道。（記者洪美秀攝）

2025/04/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府日昨發布關埔國小三期景觀工程中跑道及排球場完工訊息，市議員劉彥伶酸涉貪停職的市長高虹安與代理市長邱臣遠團隊除收割前朝政績，任內政見及工程不斷延宕，並舉例建功高中及光武國中校舍工程原應今年完工，但工程流標多次、延宕，恐等到明年下半年才有機會完工，導致今年入學的新生恐面臨學習空間不足等壓力。

市府︰建功高中、光武國中校舍施工中

市府表示，為解決關埔地區教室空間量能不足問題，已推動關埔國小四期體育館工程、光武國中及建功高中國中部新建校舍工程，也進行建功綠帶改善工程。爭取中央補助，投入逾四十億進行校舍新建及整建工程，目前建功高中及光武國中的校舍工程都已施工中，會要求廠商如質如期完工。

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劉彥伶說，至今所有學校工程，除香山國小、光武國中是前朝設計規劃但未啟動工程外，其餘每個案子都是在林智堅時期爭取經費、設計規劃與發包執行的案子。像建功高中新建校舍工程是林智堅時期爭取教育部國教署「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」而來。

但建功高中工程流標多次，好不容易去年一月開工，原預定一一四學年度啟用，如今要等到一一五學年度，光武國中校舍工程也未完成，造成一一四學年度總量管制國中新生人數暴增，出現學生沒教室可上課窘境。工程延宕及流標也讓高虹安的「新竹好學」淪為口號。

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